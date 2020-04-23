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ГАИ обратит особое внимание на водителей мототранспорта
Источник материала: ОНТ
С приходом тёплой погоды количество мотоциклов на дорогах увеличивается с каждым днём. К ним в эти дни особое внимание Госавтоинспекции.
Начало мотосезона – всегда горячее время для всех участников дорожного движения. Автомобилисты не всегда готовы к резким перестроениям байкеров. Владельцам мопедов и мотоциклов напомнят о скоростном режиме, правилах парковки, ношении защитной экипировки.
А тем, чьи мотоциклы еще стоят в гараже, инспекторы советуют не торопиться на дороги. Сухой, но непрогретый асфальт опасен для быстрой езды на двух колёсах.
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С приходом тёплой погоды количество мотоциклов на дорогах увеличивается с каждым днём. К ним в эти дни особое внимание Госавтоинспекции. Начало мотосезона –...
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