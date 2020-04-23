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ГАИ обратит особое внимание на водителей мототранспорта

23.04.2020 11:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ГАИ обратит особое внимание на водителей мототранспорта

С приходом тёплой погоды количество мотоциклов на дорогах увеличивается с каждым днём. К ним в эти дни особое внимание Госавтоинспекции.

Начало мотосезона – всегда горячее время для всех участников дорожного движения. Автомобилисты не всегда готовы к резким перестроениям байкеров. Владельцам мопедов и мотоциклов напомнят о скоростном режиме, правилах парковки, ношении защитной экипировки.

Ангелина Волосарь, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Ленинского РУВД: «Хотелось бы напомнить, что водители мототранспорта в обязательном порядке должны передвигаться с включенным светом фар, регистрационными знаками, установленными в законном порядке. Водителям авто в свою очередь хотелось бы посоветовать, чтобы они, совершая маневры при перестроении, убеждались в отсутствии водителей мототранспорта, потому что их не всегда можно своевременно заметить».

А тем, чьи мотоциклы еще стоят в гараже, инспекторы советуют не торопиться на дороги. Сухой, но непрогретый асфальт опасен для быстрой езды на двух колёсах.

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С приходом тёплой погоды количество мотоциклов на дорогах увеличивается с каждым днём. К ним в эти дни особое внимание Госавтоинспекции. Начало мотосезона –...
 
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