ГАИ обратит особое внимание на водителей мототранспорта

Источник материала: ОНТ

С приходом тёплой погоды количество мотоциклов на дорогах увеличивается с каждым днём. К ним в эти дни особое внимание Госавтоинспекции.

Начало мотосезона – всегда горячее время для всех участников дорожного движения. Автомобилисты не всегда готовы к резким перестроениям байкеров. Владельцам мопедов и мотоциклов напомнят о скоростном режиме, правилах парковки, ношении защитной экипировки.

Ангелина Волосарь, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Ленинского РУВД: «Хотелось бы напомнить, что водители мототранспорта в обязательном порядке должны передвигаться с включенным светом фар, регистрационными знаками, установленными в законном порядке. Водителям авто в свою очередь хотелось бы посоветовать, чтобы они, совершая маневры при перестроении, убеждались в отсутствии водителей мототранспорта, потому что их не всегда можно своевременно заметить».

А тем, чьи мотоциклы еще стоят в гараже, инспекторы советуют не торопиться на дороги. Сухой, но непрогретый асфальт опасен для быстрой езды на двух колёсах.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram