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В Беларуси наличными оплачивают уже меньше половины покупок

23.04.2020 11:58 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

В первом квартале текущего года по сумме доля безналичных операций составила 58,7%, а наличных – 41,3%.

В 2019 году доля безналичных операций была 54,9%, в 2010 году – 13,1%.

По количеству безналичных операций в первом квартале было 90,5% (449,9 млн), и только 9,5% операций (47,5 млн) – наличные. Доля безналичных операций в 2019 году составляла – 88,8%, в 2010 году – 49,7%.


Источник: Myfin.by
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Теги: Новости, Минск
 
 
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В Беларуси увеличивается доля безналичных платежей. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
 
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