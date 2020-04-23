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В Беларуси наличными оплачивают уже меньше половины покупок
Источник материала: Myfin
В первом квартале текущего года по сумме доля безналичных операций составила 58,7%, а наличных – 41,3%.
В 2019 году доля безналичных операций была 54,9%, в 2010 году – 13,1%.
По количеству безналичных операций в первом квартале было 90,5% (449,9 млн), и только 9,5% операций (47,5 млн) – наличные. Доля безналичных операций в 2019 году составляла – 88,8%, в 2010 году – 49,7%.
Источник: Myfin.by
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В Беларуси увеличивается доля безналичных платежей. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
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