|
В Костюковичах на цементном заводе произошла вспышка пылевоздушной смеси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На заводе в Костюковичах произошла вспышка пылевоздушной смеси.
По
Инцидент случился в здании угольной мельницы, высота которой 30 метров. Она используется для получения пылеугольного топлива для котельной и работает круглосуточно. В здании в корпусе рукавного фильтра были повреждены сэндвич-панели и оконные блоки.
Установлено, что после окончания производства топлива проводилась вентиляция системы аспирации. Именно в этот момент случилась вспышка пылевоздушной смеси без последующего горения в корпусе рукавного фильтра на уровне 7 этажа.
Никто не пострадал. Эвакуация не проводилась. Технологический процесс предприятия не был нарушен.
Устанавливается причина случившегося.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На заводе в Костюковичах произошла вспышка пылевоздушной смеси. По информации МЧС, происшествие случилось днем 22 апреля на Белорусском...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)