Самые ходовые дачи - бюджетные. Сделали для вас подборку не дороже 7 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

Спрос на дачи в этом сезоне остается повышенным, несмотря на пандемию. Самые ходовые варианты, по мнению эксперта, — бюджетные, а если еще совпадают цена и качество, то раскупаются как горячие пирожки. REALTY.TUT.BY составил подборку дач, расположенных в пригороде Минска и до 7 тысяч долларов в эквиваленте.

СТ «Колос»

Дача находится в 36 км от МКАД в пуховичском направлении. Дом деревянный, двухуровневый, площадью 38 квадратных метров. Отопление — печное, вода — рядом с домом. Участок — 6,5 соток, с баней и хозпостройками. Цена — 5,5 тысяч долларов в эквиваленте.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

д. Грядки

Дача расположена в 44 км от МКАД в московском направлении, рядом с Жодино. Дом из бруса, двухэтажный, площадью 45 квадратных метров. Вода — сезонная, отопление — печное. Участок — 4 сотки. Цена — 5,5 тысяч долларов в эквиваленте.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

СТ «Шарик»

Дача расположена в 32 км от МКАД в пуховичском направлении, рядом с д.Рыбцы.

Дом деревянный, сборно-щитовой, облицован кирпичом. Площадь — 49 квадратных метров. Есть свет, сезонная вода, печное отопление. Участок — 4 сотки. Цена — 6 тысяч долларов в эквиваленте.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

СТ «Минута»

Дача расположена в 43 км от МКАД в московском направлении (12 км от Смолевичей). Дом деревянный, двухуровневый, площадью 40 квадратных метров. Утеплен по периметру (опилками) и подготовлен для спальни. На участке в 8 соток есть беседка, туалет из газосиликатных блоков и сарай. Цена — 6 тысяч долларов в эквиваленте.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

СТ «Искра-2002»

Дача расположена в 38 км от МКАД в пуховичском направлении, рядом с деревней Узляны. Дом деревянный, площадью 40 квадратных метров. Участок — 6 соток. Цена — 6 тысяч долларов в эквиваленте.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

СТ «Радуга — 4»

Дача находится в 53 км от МКАД в московском направлении. Дом деревянный, трехуровневый, площадью 69 квадратных метров. На нижнем уровне размещен гараж. Из коммуникаций есть свет, вода (колонка на участке, в дом не заведена). Участок — 5 соток. Цена — 6,5 тысяч долларов в эквиваленте.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

СТ «Голубика»

Дача расположена в 30 км от МКАД в Пуховичском районе. Дом двухуровневый, сборно-щитовой, обшит сайдингом. Площадь — 40 квадратных метров. Из коммуникаций есть свет, сезонная вода. Участок — 5,8 сотки, с хозпостройками, летним душем и сараем. Цена — 6,75 тысячи долларов в эквиваленте.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

CТ «Криница-82»

Дача расположена в 30 км от МКАД в молодечненском направлении, рядом с аг. Петришки. Дом двухуровневый, сборно-щитовой, площадью 51 квадратный метр. Вода — сезонная, заведена в дом, отопление — печное, туалет на улице. Участок — 6,2 сотки. Цена — 6,8 тысячи долларов в эквиваленте.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

СТ «Планета-2001»

Дача расположена в 42 км от МКАД в молодечненском направлении, рядом с железнодорожной станцией «Дубравы». Дом деревянный, площадью 28 квадратных метров. В доме есть печь-камин, электричество, вода сезонная.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Участок площадью 5 соток, рядом с лесом. Цена — 6,9 тысячи долларов в эквиваленте.