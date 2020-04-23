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30 апреля стартует женский чемпионат Беларуси по футболу

23.04.2020 12:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в Доме футбола состоялось заседание АБФФ, по итогам которого было принято решение провести матчи первого тура чемпионата Беларуси среди женских команд сезона 2020 года 30-го апреля, сообщается на сайте ведомства.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Отмечается, что у футболисток, контактировавших с возможными носителями вируса COVID-19, результаты тестов на его наличие оказались отрицательными.

В первом туре действующие чемпионки, обладательницы Кубка и Суперкубка страны футболистки «Минска» примут на своем поле могилевский «Днепр».

29-й женский чемпионат Беларуси пройдет в три круга и продлится до 8 ноября, когда должны состояться заключительные поединки.

Последние семь лет чемпионом неизменно становился «Минск», а больше всего титулов у «Бобруйчанки», которая 12 раз завоевывала золотые медали.

 
Теги: Минск
 
 
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У футболисток, контактировавших с возможными носителями вируса COVID-19, результаты тестов на его наличие оказались отрицательными.
 
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