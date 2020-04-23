30 апреля стартует женский чемпионат Беларуси по футболу

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Доме футбола состоялось заседание АБФФ, по итогам которого было принято решение провести матчи первого тура чемпионата Беларуси среди женских команд сезона 2020 года 30-го апреля, сообщается на сайте ведомства.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Отмечается, что у футболисток, контактировавших с возможными носителями вируса COVID-19 , результаты тестов на его наличие оказались отрицательными.

В первом туре действующие чемпионки, обладательницы Кубка и Суперкубка страны футболистки «Минска» примут на своем поле могилевский «Днепр».

29-й женский чемпионат Беларуси пройдет в три круга и продлится до 8 ноября, когда должны состояться заключительные поединки.

Последние семь лет чемпионом неизменно становился «Минск», а больше всего титулов у «Бобруйчанки», которая 12 раз завоевывала золотые медали.