ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Фавориты гандбольного чемпионата Беларуси победили в матчах очередного тура

23.04.2020 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

После небольшого перерыва возобновились матчи мужского гандбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Фавориты гандбольного чемпионата Беларуси победили в матчах очередного тура

Действующий чемпион и лидер нынешнего первенства Брестский гандбольный клуб имени Мешкова в Могилеве без проблем переиграл "Машеку" со счетом 35:19 (16:12). В составе победителей самыми результативными стали Никита Вайлупов и Максим Баранов, забросившие по 5 мячей, у хозяев Максим Цыганков отличился 4 раза.

Вице-чемпионы страны гандболисты минского СКА не без труда обыграли на своей площадке гостей из "Гомеля" - 33:27 (17:10). Хозяева довольно уверенно лидировали, и хотя за 10 минут до конца встречи соперники сумели сравнять счет, в итоге армейцы все же победили. Лучшим снайпером СКА стал Юлиан Гирик, 9 раз поражавший ворота соперников. У гомельчан по 8 мячей в свой актив записали Дмитрий Смоликов и Сергей Орловский.

Положение команд сейчас таково: БГК имени Мешкова - 48 очков (25 матчей), СКА - 44 (26), "Машека" - 21 (25), БГУФК-СКА (Минск) - 15 (25), "Кронон" (Гродно) - 14 (25), "Гомель" - 10 (26).

Список лучших бомбардиров возглавляет Максим Несвадьба ("Кронон"), забросивший 167 мячей.

Очередные встречи состоятся 25 апреля: столичный БГУФК-СКА примет гандболистов "Гомеля", в Могилеве "Машека" встретится с "Крононом".

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  После небольшого перерыва возобновились матчи мужского гандбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА. Действующий чемпион и лидер нынешнего...
 
Новости дня
Новости разные
 
Микрозаймы будут выдавать по новым правилам. Нацбанк планирует рост рост рынка минимум в 1,5 раза
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика