Фавориты гандбольного чемпионата Беларуси победили в матчах очередного тура

Источник материала: Виртуальный Брест

После небольшого перерыва возобновились матчи мужского гандбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.





Действующий чемпион и лидер нынешнего первенства Брестский гандбольный клуб имени Мешкова в Могилеве без проблем переиграл "Машеку" со счетом 35:19 (16:12). В составе победителей самыми результативными стали Никита Вайлупов и Максим Баранов, забросившие по 5 мячей, у хозяев Максим Цыганков отличился 4 раза.

Вице-чемпионы страны гандболисты минского СКА не без труда обыграли на своей площадке гостей из "Гомеля" - 33:27 (17:10). Хозяева довольно уверенно лидировали, и хотя за 10 минут до конца встречи соперники сумели сравнять счет, в итоге армейцы все же победили. Лучшим снайпером СКА стал Юлиан Гирик, 9 раз поражавший ворота соперников. У гомельчан по 8 мячей в свой актив записали Дмитрий Смоликов и Сергей Орловский.

Положение команд сейчас таково: БГК имени Мешкова - 48 очков (25 матчей), СКА - 44 (26), "Машека" - 21 (25), БГУФК-СКА (Минск) - 15 (25), "Кронон" (Гродно) - 14 (25), "Гомель" - 10 (26).

Список лучших бомбардиров возглавляет Максим Несвадьба ("Кронон"), забросивший 167 мячей.

Очередные встречи состоятся 25 апреля: столичный БГУФК-СКА примет гандболистов "Гомеля", в Могилеве "Машека" встретится с "Крононом".