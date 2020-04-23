ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Banki24: У белорусских сахарников жизнь давно не сахар

23.04.2020 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

Продукцию отечественного производства теснит российский импорт. В начале года отрасль потряс громкий скандал с посадкой верхушки всех работающих заводов, пишет Финансовый портал banki24.by.

Переработкой сахарной свеклы в Беларуси занимаются 4 крупных предприятия — Слуцкий сахарорафинадный комбинат, Городейский сахарный комбинат, Жабинковский сахарный завод и Скидельский сахарный комбинат. Первые 2 компании расположены в Минской области, а 2 других — в Брестской и Гродненской соответственно.

В прежние времена наиболее стабильным предприятием сахарной отрасли считался Слуцкий сахарорафинадный комбинат. В 2018 году случчане были единственными, кто показал чистую прибыль. В 2019-м к ним добавились городейцы и жабинковцы, а в убытках остались скидельцы.

Выручка Слуцкого сахарорафинадного комбината упала с 267,9 до 216 млн BYN, прибыль от реализации — с 31,9 до 23,4 млн BYN, чистая прибыль — с 13,2 до 10 млн BYN.

Независимые аудиторы отчета случчан отметили, что не смогли получить достаточные и надлежащие аудиторские доказательства в отношении полноты суммы налога на прибыль за 2019 год. Аудиторы подчеркнули, что предприятие не дало экономического обоснования примененной цены по анализируемым сделкам согласно статье 11 Налогового кодекса.

У Городейского сахарного комбината выручка сократилась с 246 до 197,5 млн BYN, прибыль от реализации — с 19,3 до 17,6 млн BYN. Зато вместо чистых убытков в 2018 году (12,7 млн BYN) предприятие показало чистую прибыль в 2019-м (5,6 млн BYN). Впрочем, к началу 2020 года у комбината еще остался непокрытый убыток в размере 11,1 млн BYN.

Примечательно, что Городейский сахарный комбинат получил аудиторское с оговоркой. Однако на дату подготовки материала суть оговорки не раскрыта ни на сайте комбината, ни на портале финансового рынка. Загруженное в общий доступ заключение состоит из одной странички и с высокой вероятностью имеет вторую, которая не отображена для публики.

Жабинковский сахарный завод уронил выручку со 167,9 до 134,9 млн BYN, но прибыль от реализации при этом подскочила с 3,7 до 6,3 млн BYN. После чистых убытков за 2018 год (16,1 млн BYN) завод вышел на чистую прибыль (1,4 млн BYN).

К началу 2020 года жабинковцы накопили непокрытый убыток на 18,7 млн BYN, а также были должны по долгосрочным кредитам и займам 111,2 млн BYN.

Аудиторское заключение по отчету Жабинковского сахарного завода содержит оговорку, аналогичную оговорке в заключении слуцкого предприятия. Кроме того, заключение содержит раздел «Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности». Аудиторы добавляют, что несмотря на финансовые затруднения, руководство сахарного завода намерено «продолжать деятельность в обозримом будущем».

Скидельский сахарный комбинат допустил падение выручки со 170,7 до 121,8 млн BYN, прибыли от реализации — с 13,5 до 6,8 млн BYN, а также остался в чистых убытках — 10,9 млн BYN в 2018-м и 0,6 млн BYN в 2019-м. Непокрытый убыток скидельцев к началу 2020 года достиг 50,6 млн BYN.

Аудит отчета за 2019 год выявил те же проблемы с налогом на прибыль, что и у слуцкого и жабинковского предприятий. Независимые аудиторы указали на «наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать свою деятельность».

banki24.by 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продукцию отечественного производства теснит российский импорт. В начале года отрасль потряс громкий скандал с посадкой верхушки всех работающих заводов.
 
Новости дня
Новости разные
 
ДТП в Брестском районе: один человек погиб, трое ранены
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика