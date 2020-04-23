Banki24: У белорусских сахарников жизнь давно не сахар

Источник материала: Слуцк Город

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Переработкой сахарной свеклы в Беларуси занимаются 4 крупных предприятия — Слуцкий сахарорафинадный комбинат, Городейский сахарный комбинат, Жабинковский сахарный завод и Скидельский сахарный комбинат. Первые 2 компании расположены в Минской области, а 2 других — в Брестской и Гродненской соответственно.

В прежние времена наиболее стабильным предприятием сахарной отрасли считался Слуцкий сахарорафинадный комбинат. В 2018 году случчане были единственными, кто показал чистую прибыль. В 2019-м к ним добавились городейцы и жабинковцы, а в убытках остались скидельцы.

Выручка Слуцкого сахарорафинадного комбината упала с 267,9 до 216 млн BYN, прибыль от реализации — с 31,9 до 23,4 млн BYN, чистая прибыль — с 13,2 до 10 млн BYN.

Независимые аудиторы отчета случчан отметили, что не смогли получить достаточные и надлежащие аудиторские доказательства в отношении полноты суммы налога на прибыль за 2019 год. Аудиторы подчеркнули, что предприятие не дало экономического обоснования примененной цены по анализируемым сделкам согласно статье 11 Налогового кодекса.

У Городейского сахарного комбината выручка сократилась с 246 до 197,5 млн BYN, прибыль от реализации — с 19,3 до 17,6 млн BYN. Зато вместо чистых убытков в 2018 году (12,7 млн BYN) предприятие показало чистую прибыль в 2019-м (5,6 млн BYN). Впрочем, к началу 2020 года у комбината еще остался непокрытый убыток в размере 11,1 млн BYN.

Примечательно, что Городейский сахарный комбинат получил аудиторское с оговоркой. Однако на дату подготовки материала суть оговорки не раскрыта ни на сайте комбината, ни на портале финансового рынка. Загруженное в общий доступ заключение состоит из одной странички и с высокой вероятностью имеет вторую, которая не отображена для публики.

Жабинковский сахарный завод уронил выручку со 167,9 до 134,9 млн BYN, но прибыль от реализации при этом подскочила с 3,7 до 6,3 млн BYN. После чистых убытков за 2018 год (16,1 млн BYN) завод вышел на чистую прибыль (1,4 млн BYN).

К началу 2020 года жабинковцы накопили непокрытый убыток на 18,7 млн BYN, а также были должны по долгосрочным кредитам и займам 111,2 млн BYN.

Аудиторское заключение по отчету Жабинковского сахарного завода содержит оговорку, аналогичную оговорке в заключении слуцкого предприятия. Кроме того, заключение содержит раздел «Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности». Аудиторы добавляют, что несмотря на финансовые затруднения, руководство сахарного завода намерено «продолжать деятельность в обозримом будущем».

Скидельский сахарный комбинат допустил падение выручки со 170,7 до 121,8 млн BYN, прибыли от реализации — с 13,5 до 6,8 млн BYN, а также остался в чистых убытках — 10,9 млн BYN в 2018-м и 0,6 млн BYN в 2019-м. Непокрытый убыток скидельцев к началу 2020 года достиг 50,6 млн BYN.

Аудит отчета за 2019 год выявил те же проблемы с налогом на прибыль, что и у слуцкого и жабинковского предприятий. Независимые аудиторы указали на «наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать свою деятельность».