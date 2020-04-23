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Лукашенко ждет от правительства выполнения основных показателей в экономике

23.04.2020 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко ждет от правительства выполнения основных показателей экономического развития. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы в условиях мировой эпидемиологической ситуации, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко ждет от правительства выполнения основных показателей в экономике

"Согласно отчетным данным, ВВП за первый квартал снизился на 0,3%. Никакого одобрения падения ВВП не может быть и не будет, поэтому настраивайтесь на выполнение тех планов, которые перед нами есть, - сказал Александр Лукашенко. - Наша небольшая экономика, у которой нет сырьевой подушки безопасности, была вынуждена парировать одновременно три удара".

Он пояснил, что в начале года Беларусь испытала нефтяные ограничения со стороны ближайшего партнера, затем состоялись разрыв сложившихся экономических связей и закрытие границ, а после началась борьба с эпидемией COVID-19.

Президент подчеркнул, что в этих условиях надо удержаться и не свалиться по основным показателям экономического развития, чего бы это ни стоило. "Всеми силами необходимо сохранить доверие людей к проводимой экономической политике, ценовую устойчивость, по меньшей мере, на самые важные для людей товары и услуги", - добавил глава государства.

 
 
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  Президент Беларуси Александр Лукашенко ждет от правительства выполнения основных показателей экономического развития. Об этом глава государства заявил...
 
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