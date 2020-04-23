5000 масок передали брестской станции СМП предприниматели города

Источник материала: Виртуальный Брест

5000 одноразовых масок передали брестской станции скорой медицинской помощи предприниматели города. Брестчане продолжают объединяться в борьбе с COVID-19.







В условиях сложившейся эпидситуации одним из наиболее востребованных изделий стала простая медицинская маска.

По словам медиков, за 12-часовую смену одна бригада СМП использует до 18 масок для того, чтобы оградить работников и пациентов от нежелательных контактов. В этом им помогают организации, предприятия и частные лица, изготавливающие преимущественно многоразовые текстильные маски и передающие их на подстанции.



По словам заместителя главного врача ГУЗ «Станция скорой медицинской помощи г.Брест» Николая Гарина, «на данный момент мы имеем достаточное снабжение асептиками и антисептиками, защитными костюмами и средствами перевозки больных (биобак) со стороны Министерства здравоохранения. Но вызова, не связанные с COVID-19, никто не отменял. Мы обязаны защищать наших сотрудников и пациентов от внешних контактов, тем более, что это преимущественно люди с хроническими заболеваниями, дети, пожилые. Расход масок сейчас просто колоссальный. Поэтому хотим выразить благодарность всем, кто принимает участие в благотворительных инициативах – мы помним и уважаем каждого, пришедшего сейчас нам на помощь. Особо хотим отметить деятельность брестского поисково-спасательного отряда «Ангел», одного из первых, кто пришел нам на помощь с партией многоразовых текстильных масок. Беспрецедентным событием стала для нас передача 5000 одноразовых масок от сети частных аптек ООО «ГратиаФарм» и производителя женской одежды ООО «СтильФэшнЛюкс», состоявшаяся 22 апреля на подстанции Юго-Запад».

Служба скорой помощи Бреста благодарит каждого, проявившего участие, и настоятельно рекомендует брестчанам соблюдать правила санитарии, хроническим больным - тщательно выполнять назначенное лечение и, по возможности, оставаться дома.