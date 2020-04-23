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Брестская область начала переход на цифровые системы газоснабжения

23.04.2020 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области реализован проект по цифровизации систем газоснабжения: теперь удаленный контроль показателей узловых точек газопроводов осуществляется посредством сети «интернета вещей». Партнером проекта выступил провайдер А1.

Брестская область начала переход на цифровые системы газоснабжения

В рамках проекта с декабря 2019 года на 84 газораспределительных пунктах Брестской области были установлены новые контроллеры по удаленному сбору данных, которые работают в сети NB-IoT от А1. Кроме того, компания А1 также выступила поставщиком специальных SIM-чипов, которые используются в этом оборудовании вместо стандартных SIM-карт.

В системе газоснабжения контроллеры телеметрии газорегуляторных пунктов необходимы для того, чтобы контролировать уровень входного и выходного давления газа в сети для поддержания его на постоянном уровне независимо от уровня потребления. Новое оборудование позволит контролировать их нормальную работу, а также отправлять экстренные сообщения о выходе входного и выходного давления газа за пределы установленного диапазона, температуре, срабатывании охранных и предохранительных устройств и т. д.

Среди преимуществ решения в сравнении с традиционным подходом можно выделить: низкую себестоимость оборудования и отсутствие затрат на обслуживание комплекса в течение не менее 6 лет непрерывной эксплуатации; высокую надежность составных частей; уменьшенные габаритные размеры; упрощенный монтаж, передачу данных на региональный уровень диспетчерского пункта или в облачный сервис посредством сотовой связи по энергоэффективной технологии NB-IoT; отсутствие необходимости обслуживания, а также метрологической поверки.

«За несколько месяцев эксплуатации мы имели возможность убедиться в преимуществах новых контроллеров и правильности выбора, сделанного в пользу современных способов телеметрии с использованием сети NB-IoT. Совместно с компанией А1 нам удалось реализовать надежную, эффективную и максимально автономную систему контроля работы оборудования газораспределительных пунктов, сигнализации и передачи данных на центральный диспетчерский пункт посредством беспроводной связи. Мы довольны результатами первого этапа проекта и рассчитываем на его не менее успешное продолжение», – отметил представитель УП «Брестоблгаз».

Всего в Брестской области в рамках проекта планируется модернизировать порядка 570 аналогичных объектов.

«Как провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг компания А1 видит большие перспективы в развитии технологий для «интернета вещей». Внедрение подобных решений демонстрирует, что переход на цифровые счетчики, датчики и прочие устройства облегчает жизнь не только обычных потребителей, но и существенно повышает эффективность работы белорусских предприятий. Успешная реализация пилотного проекта с «Брестоблгазом» и «Европриробором» в перспективе позволит использовать этот опыт для масштабирования решения на другие объекты системы газоснабжения по всей стране, а также в других сферах», – отметил заместитель генерального директора по развитию корпоративного сегмента компании А1 Роберт Дашян.

Брестская область начала переход на цифровые системы газоснабжения

Брестская область начала переход на цифровые системы газоснабжения Брестская область начала переход на цифровые системы газоснабжения Брестская область начала переход на цифровые системы газоснабжения Брестская область начала переход на цифровые системы газоснабжения Брестская область начала переход на цифровые системы газоснабжения
Брестская область начала переход на цифровые системы газоснабжения Брестская область начала переход на цифровые системы газоснабжения Брестская область начала переход на цифровые системы газоснабжения Брестская область начала переход на цифровые системы газоснабжения Брестская область начала переход на цифровые системы газоснабжения

Брестская область начала переход на цифровые системы газоснабжения

 
 
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