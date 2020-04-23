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Житель Ляховичей услышал сработавший АПИ и вовремя покинул горевший дом

23.04.2020 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

22.04.2020 года в 20-55 в Ляховичский РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: г. Ляховичи, пер. Полевой.

Житель Ляховичей услышал сработавший АПИ и вовремя покинул горевший дом

К моменту прибытия подразделений МЧС к месту вызова происходило открытое горение внутри одноэтажного кирпичного жилого дома, хозяин (1963 г. рождения) находился на улице.

Житель Ляховичей услышал сработавший АПИ и вовремя покинул горевший дом

Пожар локализован и ликвидирован спасателями. Огнем уничтожены диван и кресло, повреждено имущество в одной комнате. Со слов хозяина дома, в момент происшествия он находился в другой (не горевшей) комнате, услышал звук сработавшего автономного пожарного извещателя и самостоятельно покинул дом.

Житель Ляховичей услышал сработавший АПИ и вовремя покинул горевший дом

Мужчина был осмотрен бригадой СМП, в госпитализации не нуждался. Причина пожара устанавливается.

 
 
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  22.04.2020 года в 20-55 в Ляховичский РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: г. Ляховичи, пер. Полевой. К моменту прибытия подразделений МЧС к месту...
 
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