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Житель Ляховичей услышал сработавший АПИ и вовремя покинул горевший дом
23.04.2020 12:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
22.04.2020 года в 20-55 в Ляховичский РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: г. Ляховичи, пер. Полевой.
К моменту прибытия подразделений
Пожар локализован и ликвидирован спасателями. Огнем уничтожены диван и кресло, повреждено имущество в одной комнате. Со слов хозяина дома, в момент происшествия он находился в другой (не горевшей) комнате, услышал звук сработавшего автономного пожарного извещателя и самостоятельно покинул дом.
Мужчина был осмотрен бригадой СМП, в госпитализации не нуждался. Причина пожара устанавливается.
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22.04.2020 года в 20-55 в Ляховичский РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: г. Ляховичи, пер. Полевой. К моменту прибытия подразделений МЧС к месту...
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