|
Екатеринбургский «Автомобилист» продлил контракт с Бруксом Мэйсеком
Источник материала: ОНТ
В КХЛ «Автомобилист» из Екатеринбурга продлил контракт с лучшим снайпером команды — Бруксом Мэйсеком.
Новое соглашение с форвардом рассчитано на два года. В прошлом сезоне Мэйсек забросил 24 шайбы и отдал 22 голевые передачи в 61 матче. За команду из Екатеринбурга также выступает нападающий сборной Беларуси Джефф Платт.
Ранее стало известно, что «Автомобилист» покидает один из лучших легионеров в истории КХЛ —Найджел Доус, а главным тренером команды стал известный канадский специалист Бил Питерс.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В КХЛ «Автомобилист» из Екатеринбурга продлил контракт с лучшим снайпером команды — Бруксом Мэйсеком. Новое соглашение с форвардом рассчитано на два года. В...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)