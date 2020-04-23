Екатеринбургский «Автомобилист» продлил контракт с Бруксом Мэйсеком

Источник материала: ОНТ

В КХЛ «Автомобилист» из Екатеринбурга продлил контракт с лучшим снайпером команды — Бруксом Мэйсеком.

Новое соглашение с форвардом рассчитано на два года. В прошлом сезоне Мэйсек забросил 24 шайбы и отдал 22 голевые передачи в 61 матче. За команду из Екатеринбурга также выступает нападающий сборной Беларуси Джефф Платт.

Ранее стало известно, что «Автомобилист» покидает один из лучших легионеров в истории КХЛ —Найджел Доус, а главным тренером команды стал известный канадский специалист Бил Питерс.

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