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Пьяный ганцевчанин бросил машину после ДТП и пошел домой пешком

23.04.2020 16:24 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Пьяный ганцевчанин бросил машину после ДТП и пошел домой пешком

В Ляховичском районе инспекторы ГАИ задержали пьяного водителя, который совершил ДТП и скрылся, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Авария на ул.Ленина в райцентре произошла 22 апреля около четырех часов утра. По предварительной информации, водитель автомобиля «Форд» не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. Автовладелец бросил разбитую машину и скрылся с места происшествия. Через несколько часов его на 27-м км дороги Барановичи — Ляховичи задержали сотрудники ГАИ. Мужчина возвращался домой пешком.

Им оказался житель Ганцевичей 1992 года рождения. Установлено, что в момент управления водитель находился в состоянии алкогольного опьянения: в парах выдыхаемого им воздуха было 0,93 промилле алкоголя. В отношении него составлено три административных протокола, в том числе за управление в состоянии опьянения, а также за оставление места ДТП. Нарушителю грозит лишение права управления сроком на 3 года и штраф в размере от 50 до 100 базовых величин (1 БВ — Br27).

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В Ляховичском районе инспекторы ГАИ задержали пьяного водителя, который совершил ДТП и скрылся, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома. Авария
 
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