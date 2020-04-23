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Белгидромет о ситуации в Беларуси в связи с пожарами в зоне ЧАЭС: «Превышения радиационных параметров не фиксируется»
Источник материала: СТВ
Ситуацию с пожарами в зоне ЧАЭС обсуждали в программе
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Александр Коновальчик, начальник Белгидромета:
Уровни суммарной бета-активности и содержания цезия-137 в пробах атмосферного воздуха соответствовали установившимся многолетним значениям. То есть радиационная обстановка на территории Брестской, Гомельской областей, как и в целом по стране, остаётся стабильной. Превышения радиационных параметров не фиксируется.
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Белгидромет о ситуации в Беларуси в связи с пожарами в зоне ЧАЭС: «Превышения радиационных параметров не фиксируется»
Ситуацию с пожарами в зоне ЧАЭС обсуждали в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Горящие леса вокруг Чернобыльской зоны на территории...
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