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Белгидромет о ситуации в Беларуси в связи с пожарами в зоне ЧАЭС: «Превышения радиационных параметров не фиксируется»

23.04.2020 16:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Ситуацию с пожарами в зоне ЧАЭС обсуждали в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Горящие леса вокруг Чернобыльской зоны на территории Украины: насколько угрожающи для нас эти пожары? 

В Белгидромете рассказали, как наблюдают за радиационным фоном в стране

Белгидромет о ситуации в Беларуси в связи с пожарами в зоне ЧАЭС: «Превышения радиационных параметров не фиксируется»

Александр Коновальчик, начальник Белгидромета:
Стоит сказать, что изменения радиационной обстановки при поступлении радиоактивных веществ в атмосферу от пожаров напрямую связано с метеорологической ситуацией. С 4 по 20 апреля на территории Республики Беларусь преобладал западный, северо-западный перенос воздушных масс. Только один день – это 13-го числа – фиксировалось перемещение воздушных масс в сторону нашей страны.

По данным стационарных пунктов наблюдения, радиационного мониторинга атмосферного воздуха и пунктов измерения автоматизированной системы контроля радиационной обстановки, расположенной в зоне влияния Чернобыльской АЭС, Ровенской АЭС, превышений уровня над установившимися многолетними значениями выявлено не было.

Уровни суммарной бета-активности и содержания цезия-137 в пробах атмосферного воздуха соответствовали установившимся многолетним значениям. То есть радиационная обстановка на территории Брестской, Гомельской областей, как и в целом по стране, остаётся стабильной. Превышения радиационных параметров не фиксируется.

Люди в материале: Александр Коновальчик

 
 
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Ситуацию с пожарами в зоне ЧАЭС обсуждали в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Горящие леса вокруг Чернобыльской зоны на территории...
 
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