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Соскучился по любимой: как поляк на велосипеде пытался незаконно попасть в Беларусь

23.04.2020 15:56 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Соскучился по любимой: как поляк на велосипеде пытался незаконно попасть в Беларусь

Гражданин Польши попытался незаконно пересечь границу и попасть к девушке в Беларусь. Однако его задержали. Об этом сообщает БЕЛТА.

22 апреля гродненские пограничники получили информацию от польских коллег о возможном нарушении границы. Во время проверки были найдены следы велосипеда. Они вели в Беларусь. 

Далеко уехать велосипедисту не удалось. Служебная собака очень быстро вышла на след и привела пограничников к нарушителю. Им оказался 36-летний гражданин Польши. 

Своего намерения попасть в Беларусь он не стал скрывать. По словам нарушителя, подтолкнула его к совершению преступления любовь к жительнице Гродно. Мужчина выехал сразу же после того, как в Польше ослабили требования к самоизоляции и разрешили посещать леса. Тогда поляк взял маску и велосипед и направился к границе. 

Нарушителя привлекли к административной ответственности за незаконное пересечение границы, а также за нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан. Мужчине вынесли предупреждение с запретом въезда в Беларусь на 6 месяцев. В этот же день мужчину передали Польше. 

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Теги: Гродно
 
 
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Гражданин Польши попытался незаконно пересечь границу и попасть к девушке в Беларусь. Однако его задержали. Об этом сообщает БЕЛТА. 22 апреля гродненские...
 
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