Соскучился по любимой: как поляк на велосипеде пытался незаконно попасть в Беларусь

Источник материала: ОНТ

Гражданин Польши попытался незаконно пересечь границу и попасть к девушке в Беларусь. Однако его задержали. Об этом сообщает БЕЛТА.

22 апреля гродненские пограничники получили информацию от польских коллег о возможном нарушении границы. Во время проверки были найдены следы велосипеда. Они вели в Беларусь.

Далеко уехать велосипедисту не удалось. Служебная собака очень быстро вышла на след и привела пограничников к нарушителю. Им оказался 36-летний гражданин Польши.

Своего намерения попасть в Беларусь он не стал скрывать. По словам нарушителя, подтолкнула его к совершению преступления любовь к жительнице Гродно. Мужчина выехал сразу же после того, как в Польше ослабили требования к самоизоляции и разрешили посещать леса. Тогда поляк взял маску и велосипед и направился к границе.

Нарушителя привлекли к административной ответственности за незаконное пересечение границы, а также за нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан. Мужчине вынесли предупреждение с запретом въезда в Беларусь на 6 месяцев. В этот же день мужчину передали Польше.

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