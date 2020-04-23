Служба розыска БОКК помогла узнать судьбы 14 тыс. пропавших в годы Второй мировой войны

Источник материала: Вороновская газета





За время своего существования Служба розыска Белорусского общества Красного Креста установила по запросам судьбу 14 тыс. человек, пропавших в годы Второй мировой войны. Об этом БЕЛТА сообщили в Белорусском обществе Красного Креста.

Службы розыска Красного Креста и Красного Полумесяца по всему миру разыскивают и помогают узнать судьбы людей, разлученных из-за войн, катастроф, бегства и изгнания, миграции, также ищут близких родственников, связь с которыми потеряна как в прошлых, так и в настоящих чрезвычайных ситуациях. С 1993 года восстановление семейных связей и розыск — одно из направлений деятельности Белорусского Красного Креста. В 2014 году служба вошла в состав отдела по реагированию на чрезвычайные ситуации и розыску.

«Особое место в работе занимает поиск, связанный с последствиями Второй мировой войны: розыск разлученных войной родственников, без вести пропавших, выяснение сохранности воинских захоронений. За 27 лет работы Служба розыска Белорусского общества Красного Креста приняла более 26 тыс. запросов, из которых 17 тыс. связаны со Второй мировой войной. 14 тыс. завершились положительно. Установлены судьбы людей, числившихся без вести пропавшими — в каком концлагере оказались, где погибли, где захоронены и подобные обстоятельства», — сообщили в обществе.

Служба розыска уделяет особое внимание поиску информации о сохранности мест захоронения родственников, погибших во Второй мировой войне. Если разыскные мероприятия завершаются успешно, родственникам погибшего выдается справка Красного Креста, дающая право на оформление бесплатной визы для посещения места захоронения. Так у родственников появляется возможность почтить память близких, судьбы которых долгое время оставались неизвестными.

Сотрудники службы проверяют огромное количество документов как самостоятельно, так и при поддержке коллег сети по ВСС (условное наименование национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, занимающихся восстановлением семейных связей и розыском), а также других организаций и госорганов. Активно взаимодействуют с Международным комитетом Красного Креста, работают с архивами Республики Беларусь, управлениями внутренних дел, управлением по увековечению памяти защитников отечества и жертв войн Вооруженных Сил и военными комиссариатами Беларуси.

Как пример реальной поисковой истории специалист по подготовке к чрезвычайным ситуациям, сотрудник Службы розыска Белорусского Красного Креста Идаэль Герреро вспомнил один случай. «К нам обратился мужчина, мама которого была отправлена на принудительные работы в Германию во время Второй мировой войны. Он знал только название города (и то не был в нем уверен) и хотел узнать, можно ли получить более точные сведения. Мы сделали запрос в Международную службу розыска (ныне Архивы Арользена). Обработка информации заняла у наших коллег несколько месяцев, зато результат был просто удивительный! Нам сообщили, что к ним поступил похожий запрос на поиск этой же женщины из Британского Красного Креста от ее племянника. Он оказался двоюродным братом нашего заявителя. Они никогда не были знакомы, но после всех этих событий начали общаться», — рассказал он.

В прошлом году произошел еще один интересный случай. «Во время сортировки вещей, которые минчане собирают в специальные контейнеры для последующей передачи нуждающимся, наш коллега из Минской городской организации Белорусского Красного Креста нашел орден Великой Отечественной войны II степени. На оборотной стороне можно было рассмотреть номерной знак. Мы обратились в управление по увековечению памяти защитников отечества и жертв войн Вооруженных Сил, в центральный архив Министерства обороны Российской Федерации и, наконец, в МВД Республики Беларусь. Награду не удалось передать непосредственному владельцу, однако мы смогли отдать ее его внуку», — заключил Идаэль Герреро.

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