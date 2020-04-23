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В Японии медицинские маски шьют из белорусского льна
Источник материала: Партизан
В Японии медицинские маски выпускают из оршанского льна
Об этом сообщил посол Беларуси в Японии Руслан Есин.
Дипломат отметил, что не так давно в Токио открылся магазин изделий из белорусского льна.
"Японские партнеры Оршанского льнокомбината подключились к решению главной задачи - сохранению здоровья населения. Белорусская льняная ткань применяется для изготовления защитных масок, которые пользуются спросом у жителей Токио и других городов", - сообщил Руслан Есин.
Представительный директор японской компании NBR, которая импортирует белорусский лен и изделия Оршанского льнокомбината, Сёго Фурусава рассказал, что они начали производство масок из белорусской льняной ткани в префектуре Исикава в декабре 2019 года.
"Маски, сделанные из материала Оршанского льнокомбината, приятны для кожи и подходят для ежедневного ношения. Благодаря природным антибактериальным свойствам льна они более гигиеничные по сравнению с другими. Их также удобно стирать, что важно для многократного использования".
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В Японии медицинские маски выпускают из оршанского льна
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