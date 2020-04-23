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В Японии медицинские маски шьют из белорусского льна

23.04.2020 16:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Японии медицинские маски выпускают из оршанского льна

Об этом сообщил посол Беларуси в Японии Руслан Есин.

Дипломат отметил, что не так давно в Токио открылся магазин изделий из белорусского льна. 

"Японские партнеры Оршанского льнокомбината подключились к решению главной задачи - сохранению здоровья населения. Белорусская льняная ткань применяется для изготовления защитных масок, которые пользуются спросом у жителей Токио и других городов", - сообщил Руслан Есин.

Представительный директор японской компании NBR, которая импортирует белорусский лен и изделия Оршанского льнокомбината, Сёго Фурусава рассказал, что они начали производство масок из белорусской льняной ткани в префектуре Исикава в декабре 2019 года. 

"Маски, сделанные из материала Оршанского льнокомбината, приятны для кожи и подходят для ежедневного ношения. Благодаря природным антибактериальным свойствам льна они более гигиеничные по сравнению с другими. Их также удобно стирать, что важно для многократного использования".
 
 
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В Японии медицинские маски выпускают из оршанского льна
 
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