В Японии медицинские маски шьют из белорусского льна

Об этом сообщил посол Беларуси в Японии Руслан Есин.





Дипломат отметил, что не так давно в Токио открылся магазин изделий из белорусского льна.





"Японские партнеры Оршанского льнокомбината подключились к решению главной задачи - сохранению здоровья населения. Белорусская льняная ткань применяется для изготовления защитных масок, которые пользуются спросом у жителей Токио и других городов", - сообщил Руслан Есин.





Представительный директор японской компании NBR, которая импортирует белорусский лен и изделия Оршанского льнокомбината, Сёго Фурусава рассказал, что они начали производство масок из белорусской льняной ткани в префектуре Исикава в декабре 2019 года.





"Маски, сделанные из материала Оршанского льнокомбината, приятны для кожи и подходят для ежедневного ношения. Благодаря природным антибактериальным свойствам льна они более гигиеничные по сравнению с другими. Их также удобно стирать, что важно для многократного использования".