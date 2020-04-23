ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

У Александра Лукашенко обсудили первоочередные меры по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы

23.04.2020 — Разное | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

На совещание во Дворце Независимости собралось все руководство страны

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал сегодня совещание о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы в условиях мировой эпидемиологической ситуации, передает корреспондент БЕЛТА.

На совещание во Дворце Независимости собралось все руководство страны: высшие должностные лица, губернаторы и помощники Президента. "Мы собрались с вами для того, чтобы всесторонне обсудить вопросы обеспечения устойчивой работы экономики и социальной сферы. Прежде всего, на злобу дня, системы здравоохранения и образования. Нам надо оперативно принимать ряд решений по тем вопросам, которые сегодня остро встают перед нами", - открыл совещание Александр Лукашенко.

У Александра Лукашенко обсудили первоочередные меры по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы

Он отметил, что буквально за четыре месяца мир изменился до неузнаваемости. "Союзники, которые десятилетиями открывали границы, устанавливали добрые отношения между собой, эти границы восстановили за один день и разрушили отношения. Это касается всего мира, вы это видите. Но главное - это люди, те потери во взаимоотношениях людей, которые трудно будет восполнить. На данный момент вся мировая экономика находится под давлением еще никем не решенной проблемы - так называемой пандемии. Очевидно, что она затрагивает и нашу страну", - сказал глава государства.

У Александра Лукашенко обсудили первоочередные меры по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы

Президент обратил внимание, что Беларусь, страна с экспортно ориентированной экономикой, не может полностью изолировать себя от влияния этих процессов, сократить негативное воздействие на свою экономику и привычный жизненный уклад населения. Для борьбы с новой инфекцией в стране задействованы все необходимые ресурсы, их объем адекватен имеющейся угрозе, заявил Александр Лукашенко. "Реагируем адекватно, но не чрезмерно", - сказал он.

Правительство предложило определить отрасли, которые в наибольшей степени пострадают от замедления экономической активности и падения спроса. Внесенный на рассмотрение Президента пакет мер их поддержки касается вопросов налогообложения, арендных и трудовых отношений, а также ряда чувствительных социальных аспектов.

У Александра Лукашенко обсудили первоочередные меры по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы

"Это будут рекомендации губернаторам. И каким-то предприятиям, за которые правительство непосредственно отвечает. Если мы будем выделять какие-то денежные средства для экономики - их будут делить губернаторы, они этого потребовали. Они говорят: мы сами разберемся - или магазин поддерживать, химволокно, или какое-то ковровое предприятие. Они правы, им там виднее, если мы будем эти средства кому-то выделять. Мы не должны из Минска чайной или столовой ложкой делить эти деньги, кому что достанется. Не надо этим заниматься. И слава богу, что регионы берут на себя эти вопросы", - сказал Александр Лукашенко.

У Александра Лукашенко обсудили первоочередные меры по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы

При этом глава государства считает, что надо стимулировать людей и особенно малый бизнес к работе. "Чтобы те же рестораны везли обеды на предприятия, не задирая цены, домой к людям: мы же попросили стариков сидеть дома, а их надо накормить. Есть многие семьи, которые самоизолировались, - их тоже надо накормить. И многие рестораны пошли по этому пути, а некоторые сидят, сложив руки, и ждут, что им кто-то что-то даст. Никто никому ничего не даст. А если кто-то хочет, чтобы ему дали, пусть скажет: где это взять? Мы что, будем сегодня забирать у людей, которые напрягаются, и отдавать тем, кто сегодня бездельничает? Этого не будет", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко: Беларусь не станет отмахиваться от рекомендаций ВОЗ, но будет действовать сообразно ситуации

Беларусь не станет отмахиваться от рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, но будет действовать сообразно ситуации. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы в условиях мировой эпидемиологической ситуации, передает корреспондент БЕЛТА.

У Александра Лукашенко обсудили первоочередные меры по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы

При этом глава государства считает, что надо стимулировать людей и особенно малый бизнес к работе. "Чтобы те же рестораны везли обеды на предприятия, не задирая цены, домой к людям: мы же попросили стариков сидеть дома, а их надо накормить. Есть многие семьи, которые самоизолировались, - их тоже надо накормить. И многие рестораны пошли по этому пути, а некоторые сидят, сложив руки, и ждут, что им кто-то что-то даст. Никто никому ничего не даст. А если кто-то хочет, чтобы ему дали, пусть скажет: где это взять? Мы что, будем сегодня забирать у людей, которые напрягаются, и отдавать тем, кто сегодня бездельничает? Этого не будет", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко ждет от правительства выполнения основных показателей в экономике

 Президент Беларуси Александр Лукашенко ждет от правительства выполнения основных показателей экономического развития. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы в условиях мировой эпидемиологической ситуации, передает корреспондент БЕЛТА.

"Согласно отчетным данным, ВВП за первый квартал снизился на 0,3%. Никакого одобрения падения ВВП не может быть и не будет, поэтому настраивайтесь на выполнение тех планов, которые перед нами есть, - сказал Александр Лукашенко. - Наша небольшая экономика, у которой нет сырьевой подушки безопасности, была вынуждена парировать одновременно три удара".

Он пояснил, что в начале года Беларусь испытала нефтяные ограничения со стороны ближайшего партнера, затем состоялись разрыв сложившихся экономических связей и закрытие границ, а после началась борьба с эпидемией COVID-19.

Президент подчеркнул, что в этих условиях надо удержаться и не свалиться по основным показателям экономического развития, чего бы это ни стоило. "Всеми силами необходимо сохранить доверие людей к проводимой экономической политике, ценовую устойчивость, по меньшей мере, на самые важные для людей товары и услуги", - добавил глава государства.

Сергей Румас отметил сбалансированность внешней торговли: положительное сальдо составило $425 млн

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас обратил внимание на сбалансированность внешней торговли страны, выступая сегодня на совещании у Президента о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы в условиях мировой эпидемиологической ситуации, передает корреспондент БЕЛТА.

У Александра Лукашенко обсудили первоочередные меры по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы

"Правительство в условиях пандемии делает упор на развитие внутренних отраслей экономики", - подчеркнул Сергей Румас. Он привел некоторые показатели работы, в частности сказал о сбалансированности внешней торговли: положительное сальдо торговли товарами и услугами за два месяца этого года составило $425 млн.

БелТА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На совещание во Дворце Независимости собралось все руководство страны Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал сегодня совещание о...
 
Новости дня
Новости разные
 
Елена Бубенчик покинула свой пост
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика