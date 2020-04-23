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Гражданин Польши незаконно пересёк границу, чтобы попасть к возлюбленной в Гродно
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Гражданин Польши нарушил белорусскую границу, пытаясь попасть к возлюбленной.
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Во время проверки контрольно-следовой полосы обнаружились следы велосипеда, которые вели в Беларусь. Служебная собака вывела пограничников к нарушителю.
Им оказался 36-летний гражданин Польши. Он не стал скрывать намерения незаконно попасть в Беларусь. Однако объяснил свои мотивы чувствами к девушке, проживающей в Гродно.
Мужчина рассказал, что решил незаконно пересечь границу после того, как власти его страны разрешили посещать леса. Житель Польши взял маску, рюкзак и велосипед и направился к границе.
Задержанный привлечен к административной ответственности за незаконное пересечение границы и нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан. Ему вынесено предупреждение с запретом въезда в Беларусь на шесть месяцев.
В этот же день мужчина был передан польской стороне.
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Новости Беларуси. Гражданин Польши нарушил белорусскую границу, пытаясь попасть к возлюбленной. По информации Государственного пограничного комитета, 22...
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