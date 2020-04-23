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Город обрабатывается за два дня, в бригаде четыре человека. Как дезинфицируют Логойск?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минской области продолжают проводить дезинфекцию улиц, подъездов и учреждений социального назначения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Например, в Логойске усилен контроль за соблюдением санитарного режима в домах-интернатах.
С это целью созданы специальные бригады.
Особое внимание – почтовым ящикам, поручням и домофонным кнопкам. Также дезинфицируют скамейки, детские площадки. На них, кстати, вешают таблички, в какое время была обработка, так как полчаса после этого там находиться нельзя.
Ирина Джарсалия, мастер по организации, эксплуатации, ремонту жилищного фонда Логойского коммунального хозяйства:
Также на балансе у коммунального хозяйства и 130 километров дорог, которые также регулярно дезинфицируют.
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Новости Беларуси. В Минской области продолжают проводить дезинфекцию улиц, подъездов и учреждений социального назначения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ....
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