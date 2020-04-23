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Город обрабатывается за два дня, в бригаде четыре человека. Как дезинфицируют Логойск?

23.04.2020 18:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минской области продолжают проводить дезинфекцию улиц, подъездов и учреждений социального назначения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Например, в Логойске усилен контроль за соблюдением санитарного режима в домах-интернатах.

Город обрабатывается за два дня, в бригаде четыре человека. Как дезинфицируют Логойск?

С это целью созданы специальные бригады.

Дневной план бригады по санитарной обработке – как минимум сотня домов.

Особое внимание – почтовым ящикам, поручням и домофонным кнопкам. Также дезинфицируют скамейки, детские площадки. На них, кстати, вешают таблички, в какое время была обработка, так как полчаса после этого там находиться нельзя.

Город обрабатывается за два дня, в бригаде четыре человека. Как дезинфицируют Логойск?

Ирина Джарсалия, мастер по организации, эксплуатации, ремонту жилищного фонда Логойского коммунального хозяйства:
В бригаде четыре человека, которые занимаются непосредственно обработкой всех подъездов. В течение часа два человека обрабатывают приблизительно 10 подъездов. Логойск обрабатывается за два дня, сельская местность обрабатывается за день. Обрабатываем раз в неделю полностью всю зону.

Город обрабатывается за два дня, в бригаде четыре человека. Как дезинфицируют Логойск?

Также на балансе у коммунального хозяйства и 130 километров дорог, которые также регулярно дезинфицируют.

Люди в материале: Ирина Джарсалия

 
 
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Новости Беларуси. В Минской области продолжают проводить дезинфекцию улиц, подъездов и учреждений социального назначения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ....
 
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Газета Авангард
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Ивьевский край
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Lida.Info
Единство
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