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В Японии медицинские маски шьют из белорусского льна

23.04.2020 18:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. В Токио работает магазин изделий Оршанского льнокомбината, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Японцы очень довольны качеством тканей из льна. Считают их наиболее подходящими для защитных масок. Натуральные, природные качества делают ткань отличным материалом для ношения в тесном контакте с чувствительной кожей.

В Японии медицинские маски шьют из белорусского льна

Благодаря природным антибактериальным свойствам льна они более гигиеничные. Их также удобно стирать, что важно для многократного использования.

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В Японии медицинские маски шьют из белорусского льна

Сего Фурусава, пердставитель компании NBR:
Мы получаем много отзывов от японских клиентов о том, что лен – лучшая ткань для ношения на теле. Уверен, что это заслуга белорусских производителей.

В Японии медицинские маски шьют из белорусского льна


Японских покупателей интересуют не только маски изо льна, но и пользуются спросом столовые наборы и одежда.

Люди в материале: Сёгэ Фурусава, Наталья Надольская

 
 
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Новости мира. В Токио работает магазин изделий Оршанского льнокомбината, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Японцы очень довольны качеством тканей из...
 
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