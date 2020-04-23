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В Японии медицинские маски шьют из белорусского льна
Источник материала: СТВ
Новости мира. В Токио работает магазин изделий Оршанского льнокомбината, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Японцы очень довольны качеством тканей из льна. Считают их наиболее подходящими для защитных масок. Натуральные, природные качества делают ткань отличным материалом для ношения в тесном контакте с чувствительной кожей.
Благодаря природным антибактериальным свойствам льна они более гигиеничные. Их также удобно стирать, что важно для многократного использования.
Сего Фурусава, пердставитель компании NBR:
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Новости мира. В Токио работает магазин изделий Оршанского льнокомбината, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Японцы очень довольны качеством тканей из...
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