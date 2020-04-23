«Прямые телефонные линии»

25 апреля 2020 года с 9.00 до 12.00 в Могилевском облисполкоме «прямую телефонную линию» проводит управляющий делами облисполкома Григорий Александрович Воронин.
Курируемые направления: контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц.
Телефон: (8-0222) 50-18-69.
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25 апреля 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями района проведет заместитель председателя Кировского райисполкома Вячеслав Витальевич НЕВИНСКИЙ.
Телефон: 79-1-62.