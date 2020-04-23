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«Для них это очень большое испытание». Минские спасатели организовали сбор средств для медиков
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минские спасатели направят материальную помощь в 10-ю клиническую больницу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Уже собрали свыше полутора тысяч рублей. В акции приняли участие все подразделения МЧС Минска. Деньги частями переводят на благотворительный счет медучреждения. Они пойдут в том числе и на закупку необходимых средств защиты для врачей.
Андрей Жолондевский, командир отделения 5-й пожарной части Октябрьского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:
24 апреля спасатели продолжат помогать медикам. Они будут сдавать кровь для пациентов 6-й клинической больницы.
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Новости Беларуси. Минские спасатели направят материальную помощь в 10-ю клиническую больницу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Уже собрали...
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