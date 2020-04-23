29 апреля 2020 года с 15.00 до 17.00 проведет «прямую телефонную линию» депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Владимир Владимирович Гацко.
Задать вопросы можно по телефону:
8(0225) 72-61-20.
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«Прямая телефонная линия»
Источник материала: Кировец
29 апреля 2020 года с 15.00 до 17.00 проведет «прямую телефонную линию» депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Владимир Владимирович Гацко.
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29 апреля 2020 года с 15.00 до 17.00 проведет «прямую телефонную линию» депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва...
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