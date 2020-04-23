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Настоятель храма в Буйничах: «Этот храм воздвигнут на месте кровопролитного сражения»
Источник материала: СТВ
Сколько их, полегших в 1941-м в битве за Могилев? До сих пор точную цифру озвучить не возьмется никто.
Иерей Алексей Шмелёв, настоятель храма Рождества Иоанна Крестителя аг. Буйничи:
В нашем храме постоянно совершаются молитвы о всех тех, кто отдал жизнь свою за народ, за свое Отечество. И наша молитва – это не просто абстрактное воспоминание о былом прошлом, наша молитва, как говорил Федор Михайлович Достоевский, это деятельная любовь. Любовь ко всем тем, кто, не щадя себя, подарил нам будущее.
При возведении этого храма также были найдены останки, которые с честью были перенесены в Буйничский мемориал, и там они находятся в склепе.
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Сколько их, полегших в 1941-м в битве за Могилев? До сих пор точную цифру озвучить не возьмется никто. Иерей Алексей Шмелёв, настоятель храма Рождества Иоанна...
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