Премьер-министры ЕАЭС не смогли договориться по ценам на транзит газа

TUT.BY На заседание совета вынесен проект Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, пишет





Сергей Румас напомнил, что разработка проекта документа была поручена лидерами стран ЕАЭС еще в декабре 2018 года. Его должны были представить на утверждение президентам до конца 2019 года. «К сожалению, мы этот срок нарушили», — констатировал Румас. Он выразил надежду, что лидеры государств ЕАЭС на заседании 19 мая утвердят проект Стратегических направлений.





Глава белорусского правительства не стал судить, насколько проект документа соответствует принятию «амбициозных решений по развитию интеграции, расширению областей экономического сотрудничества». Но «многие действительно амбициозные предложения усилиями отдельных экспертов исключены, даже не дойдя до рассмотрения на высоком уровне», сказал он. А по целому ряду мер «приняты максимально мягкие формулировки, но только практика реализации стратегических направлений покажет, как далеко мы сможем продвинуться в тех или иных интеграционных сферах», считает белорусский премьер.



