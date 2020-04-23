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Малый и средний бизнес Брестской области на 9,2% увеличил платежи в бюджет

23.04.2020 18:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Субъекты малого и среднего предпринимательства Брестской области увеличили отчисления в бюджет в I квартале, сообщили БЕЛТА в пресс-центре областной инспекции МНС.

Малый и средний бизнес Брестской области на 9,2% увеличил платежи в бюджет

За январь-март от этой группы плательщиков в бюджет поступило Br137,3 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отчисления в сопоставимых ценах увеличились на Br11,5 млн с темпом роста 109,2%.

В том числе 9911 организаций малого предпринимательства (с численностью работников до 100 человек включительно) перечислили в бюджет Br73,3 млн (темп роста 111,4%). От 313 субъектов среднего бизнеса (с численностью работников от 101 до 250 человек включительно) поступило Br45,1 млн. По сравнению с I кварталом прошлого года платежи выросли на 6,2%, или на Br2,6 млн. Индивидуальные предприниматели уплатили в областной бюджет Br18,9 млн. Платежи увеличились на Br1,4 млн, темп роста в сопоставимых ценах составил 107,9%.

Всего в Брестской области зарегистрировано 45 129 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 34 905 - индивидуальные предприниматели. Частный сектор экономики региона формирует более 37% консолидированного бюджета области.

 
 
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  Субъекты малого и среднего предпринимательства Брестской области увеличили отчисления в бюджет в I квартале, сообщили БЕЛТА в пресс-центре областной инспекции...
 
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