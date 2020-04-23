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В Костюковичах на заводе произошла вспышка пылевоздушной смеси

23.04.2020 19:22 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Пострадавших нет. Эвакуировать персонал не потребовалось. Как сообщает МЧС, сообщение об инциденте поступило в службу спасения накануне. Производственная постройка, где произошла вспышка,  - это здание угольной мельницы высотой 30 м. Используется для получения топлива для котельной. Работает круглосуточно. Как было установлено, после окончания производственного процесса сотрудники организовали вентиляцию системы аспирации. В этот момент и произошел взрыв без последующего горения.  В результате повреждена обшивка и три оконных блока. Технологический процесс предприятия не нарушен. А что именно привело к ЧП, разберется специальная комиссия.  

 
 
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Пострадавших нет. Эвакуировать персонал не потребовалось. Как сообщает МЧС, сообщение об инциденте поступило в службу спасения накануне. Производственная...
 
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