ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Девушка из Могилева соврала парню о беременнности и попросила деньги на аборт. Теперь ее будут судить за мошенничество

23.04.2020 18:56 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Девушка из Могилева соврала парню о беременнности и попросила деньги на аборт. Теперь ее будут судить за мошенничествоМогилева соврала парню о беременнности и попросила деньги на аборт. Теперь ее будут судить за мошенничество" class="one-news__figure-img">

Могилевчанку будут судить по статье «Мошенничество» за вымогание денег на прерывание «липовой» беременности, об этом сообщила официальный представитель СК Юлия Гончарова в эфире на «Радио Минск».

25-летняя жительница Могилева в июне прошлого года сообщила молодому человеку о беременности и попросила деньги на аборт. За несколько месяцев от 26-летнего парня она получила более BYR5,5 тысяч. Подтвердить свои слова она решила фотографиями УЗИ, которые нашла в интернете. Когда парень узнал, что снимки ненастоящие, то обратился в милицию.

В ходе расследования подтвердился факт, что обвиняемая беременна не была, а деньги потратила на личные нужды. В отношении девушки возбуждено уголовное дело за мошенничество.

Фото: freepic.ru

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Могилевчанку будут судить по статье «Мошенничество» за вымогание денег на прерывание «липовой» беременности, об этом сообщила официальный представитель СК Юлия...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Захотелось сделать что-то позитивное" В Городском саду ещё одна скамейка. Что там написано?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика