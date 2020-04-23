Девушка из Могилева соврала парню о беременнности и попросила деньги на аборт. Теперь ее будут судить за мошенничество

Источник материала: ОНТ

Могилева соврала парню о беременнности и попросила деньги на аборт. Теперь ее будут судить за мошенничество" class="one-news__figure-img">

Могилевчанку будут судить по статье «Мошенничество» за вымогание денег на прерывание «липовой» беременности, об этом сообщила официальный представитель СК Юлия Гончарова в эфире на «Радио Минск».

25-летняя жительница Могилева в июне прошлого года сообщила молодому человеку о беременности и попросила деньги на аборт. За несколько месяцев от 26-летнего парня она получила более BYR5,5 тысяч. Подтвердить свои слова она решила фотографиями УЗИ, которые нашла в интернете. Когда парень узнал, что снимки ненастоящие, то обратился в милицию.

В ходе расследования подтвердился факт, что обвиняемая беременна не была, а деньги потратила на личные нужды. В отношении девушки возбуждено уголовное дело за мошенничество.

Фото: freepic.ru

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