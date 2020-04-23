ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В НХЛ рассказали о дате возобновления сезона

23.04.2020 19:23 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В НХЛ рассказали о дате возобновления сезона

Сезон НХЛ планируют возобновить в июле – об этом сообщил комиссар лиги Гэри Беттмэн.

Матчи регулярного сезона за океаном остановили 13 марта. С этого момента начались поиски возможностей продолжить играть. Теперь схему нашли – чемпионат НХЛ планируют доиграть на четырех крупных аренах без зрителей. По словам Беттмэна, в целях экономии лига рассматривала варианты использования маленьких студенческих арен, но от этой идеи пришлось отказаться — командам нужны раздевалки, а также хорошие технические условия для организации телевизионных трансляций. В НХЛ с июля планируют играть по три матча на каждой арене в день.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сезон НХЛ планируют возобновить в июле – об этом сообщил комиссар лиги Гэри Беттмэн. Матчи регулярного сезона за океаном остановили 13 марта. С этого момента...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мэру Праги выделили охрану из-за российской угрозы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика