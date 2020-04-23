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В НХЛ рассказали о дате возобновления сезона
Источник материала: ОНТ
Сезон НХЛ планируют возобновить в июле – об этом сообщил комиссар лиги Гэри Беттмэн.
Матчи регулярного сезона за океаном остановили 13 марта. С этого момента начались поиски возможностей продолжить играть. Теперь схему нашли – чемпионат НХЛ планируют доиграть на четырех крупных аренах без зрителей. По словам Беттмэна, в целях экономии лига рассматривала варианты использования маленьких студенческих арен, но от этой идеи пришлось отказаться — командам нужны раздевалки, а также хорошие технические условия для организации телевизионных трансляций. В НХЛ с июля планируют играть по три матча на каждой арене в день.
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Сезон НХЛ планируют возобновить в июле – об этом сообщил комиссар лиги Гэри Беттмэн. Матчи регулярного сезона за океаном остановили 13 марта. С этого момента...
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