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Минскую духовную академию закрыли на карантин
Источник материала: Партизан
Академия и храм будут закрыты до 10 мая.
Минскую духовную академию и церковь святителя Кирилла Туровского закрыли из-за «неблагоприятной эпидемиологической ситуации», сообщает
Академия и храм будут закрыты до 10 мая. Занятия в академии будут проводиться в дистанционном режиме. Литургия в церкви будет проходить по воскресеньям без участия верующих.
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Академия и храм будут закрыты до 10 мая.
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