Минскую духовную академию закрыли на карантин

сайт Белорусской Православной Церкви. Минскую духовную академию и церковь святителя Кирилла Туровского закрыли из-за «неблагоприятной эпидемиологической ситуации», сообщаетБелорусской Православной Церкви.





Академия и храм будут закрыты до 10 мая. Занятия в академии будут проводиться в дистанционном режиме. Литургия в церкви будет проходить по воскресеньям без участия верующих.