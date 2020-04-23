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Маршрутное такси едва не снесло автобусную остановку на автодороге Р-20
Источник материала: ОНТ
СБИЛСЯ С ПУТИ. Шумилинский район. На дороге соединяющей Витебск и Полоцк маршрутное такси едва не снесло автобусную остановку. По официальной информации, 55-летний водитель не справился с управлением. Никто из восьми пассажиров серьёзно не пострадал.
Кадры с места аварии смотрите в «Тревожной кнопке»:
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СБИЛСЯ С ПУТИ. Шумилинский район. На дороге соединяющей Витебск и Полоцк маршрутное такси едва не снесло автобусную остановку. По официальной информации, 55-летний...
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