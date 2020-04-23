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Мужчина пытался незаконно заработать на перепродаже антисептика (ВИДЕО)

23.04.2020 20:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчина пытался незаконно заработать на перепродаже антисептика (ВИДЕО)

Пуховичский район. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и налоговые инспекторы задержали 27-летнего местного жителя. Мужчина пытался незаконно заработать на перепродаже антисептика. Ранее данный гражданин привлекался к ответственности за неуплату алиментов.

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Теги: Новости
 
 
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Пуховичский район. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и налоговые инспекторы задержали 27-летнего местного жителя. Мужчина пытался...
 
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