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Стало известно, сколько стоит одно слово Тома Круза фильме

23.04.2020 21:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стало известно, сколько стоит одно слово Тома Круза фильме

Одно слово американского актера Тома Круза в фильме стоит $7 тысяч, сообщает портал CinemaBlend.

За каждые 10 секунд на съемочной площадке актер зарабатывает более $200 тысяч. Расчеты были составлены на основе всех фильмов, в которых снимался Том Круз за последние 40 лет. К тому же актер получает не только гонорар, но и процент от прибыли, которую получил фильм.

Также на сайте опубликовали данные и о других голливудских актерах. Например, Курт Рассел зарабатывает $5,6 тысяч за слово, а Джонни Депп —  $4,8 тысяч.

Фото: instagram.com/tomcruise

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Одно слово американского актера Тома Круза в фильме стоит $7 тысяч, сообщает портал CinemaBlend. За каждые 10 секунд на съемочной площадке актер зарабатывает более $200...
 
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Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
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