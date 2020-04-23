Стало известно, сколько стоит одно слово Тома Круза фильме

Источник материала: ОНТ

Одно слово американского актера Тома Круза в фильме стоит $7 тысяч, сообщает портал CinemaBlend.

За каждые 10 секунд на съемочной площадке актер зарабатывает более $200 тысяч. Расчеты были составлены на основе всех фильмов, в которых снимался Том Круз за последние 40 лет. К тому же актер получает не только гонорар, но и процент от прибыли, которую получил фильм.

Также на сайте опубликовали данные и о других голливудских актерах. Например, Курт Рассел зарабатывает $5,6 тысяч за слово, а Джонни Депп — $4,8 тысяч.

Фото: instagram.com/tomcruise

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