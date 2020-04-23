Акция «Дом без насилия!» Куда обращаться с сообщением о семейном агрессоре?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске продолжается акция «Дом без насилия!», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Пожаловаться на агрессора и получить консультацию можно у специалистов на горячей линии.





Если вам стало известно о насилии в семье родственников, знакомых или соседей, правоохранители просят сообщить в УВД администрации Советского района города Минска или по телефону 102.





Дмитрий Млынарчик, заместитель начальника управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:

Ежедневно у нас порядка 35-50 сообщений поступает о семейных дебоширах. Незамедлительно сотрудники выбывают на место совершения правонарушения, где проводят разбирательство. В зависимости от обстоятельств лицо изымается, как правило, с места проживания, с места нарушения правонарушения и доставляется в РУВД для дальнейшего разбирательства. В зависимости от тяжести совершения проступка в отношении данного гражданина принимается решение о возбуждении уголовного дела либо о возбуждении административного процесса.





В рамках акции жителям страны доводится информация о возможностях государственных органов и общественных объединений в решении проблем насилия в семье, а также принимаются меры профилактики к агрессорам в семьях. Например, ограничения от 5 до 30 суток от общения с родными даже по телефону.