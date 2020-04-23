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Акция «Дом без насилия!» Куда обращаться с сообщением о семейном агрессоре?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске продолжается акция «Дом без насилия!», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Пожаловаться на агрессора и получить консультацию можно у специалистов на горячей линии.
Если вам стало известно о насилии в семье родственников, знакомых или соседей, правоохранители просят сообщить в УВД администрации Советского района города Минска или по телефону 102.
Дмитрий Млынарчик, заместитель начальника управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:
В рамках акции жителям страны доводится информация о возможностях государственных органов и общественных объединений в решении проблем насилия в семье, а также принимаются меры профилактики к агрессорам в семьях. Например, ограничения от 5 до 30 суток от общения с родными даже по телефону.
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Новости Беларуси. В Минске продолжается акция «Дом без насилия!», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Пожаловаться на агрессора и получить...
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