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Акция «Дом без насилия!» Куда обращаться с сообщением о семейном агрессоре?

23.04.2020 21:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске продолжается акция «Дом без насилия!», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Пожаловаться на агрессора и получить консультацию можно у специалистов на горячей линии.

Акция «Дом без насилия!» Куда обращаться с сообщением о семейном агрессоре?

Если вам стало известно о насилии в семье родственников, знакомых или соседей, правоохранители просят сообщить в УВД администрации Советского района города Минска или по телефону 102.

Акция «Дом без насилия!» Куда обращаться с сообщением о семейном агрессоре?

Дмитрий Млынарчик, заместитель начальника управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:
Ежедневно у нас порядка 35-50 сообщений поступает о семейных дебоширах. Незамедлительно сотрудники выбывают на место совершения правонарушения, где проводят разбирательство. В зависимости от обстоятельств лицо изымается, как правило, с места проживания, с места нарушения правонарушения и доставляется в РУВД для дальнейшего разбирательства. В зависимости от тяжести совершения проступка в отношении данного гражданина принимается решение о возбуждении уголовного дела либо о возбуждении административного процесса.

Акция «Дом без насилия!» Куда обращаться с сообщением о семейном агрессоре?

В рамках акции жителям страны доводится информация о возможностях государственных органов и общественных объединений в решении проблем насилия в семье, а также принимаются меры профилактики к агрессорам в семьях. Например, ограничения от 5 до 30 суток от общения с родными даже по телефону.

Люди в материале: Дмитрий Млынарчик

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске продолжается акция «Дом без насилия!», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Пожаловаться на агрессора и получить...
 
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Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
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Lida.Info
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