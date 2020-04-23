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Почему не нужно искать доноров в соцсетях? Мнение эксперта

23.04.2020 21:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Почему не нужно искать доноров в соцсетях? Мнение эксперта

В соцсетях можно встретить большое количество репостов о том, что для определенного человека с диагнозом COVID-19 нужна плазма крови. Почему не нужно искать донора в социальных сетях и создавать вокруг этого ажиотаж, а уже тем более хайпить на этом? На этот вопрос ответил директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Фёдор Карпенко в программе «Марков. Ничего личного» на ОНТ.

Фёдор Карпенко: «Врачи знают, как лечить, и знают, необходима плазма или нет. Все доноры узнают о возможности сдачи. Они не отказывают. Мы просим не создавать дополнительный ажиотаж в социальных сетях по поиску доноров. Все доноры, у которых нет противопоказаний, приходят и сдают. Вся заготавливаемая плазма выдается в клинике по заявкам. Просьба не распространять ненужную информацию в соцсетях. Все данные приведены на нашем сайте. Мы обзваниваем тех, до кого не дозвонились. Доноры нам перезванивают. Плазма используется лечащими врачами по показаниям, это не панацея, а дополнительный метод лечения. И врач знает, поможет он или нет».

Подробнее – в программе «Марков. Ничего личного»:

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В соцсетях можно встретить большое количество репостов о том, что для определенного человека с диагнозом COVID-19 нужна плазма крови. Почему не нужно искать донора в...
 
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Вороновская газета
Ивьевский край
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