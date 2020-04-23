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Почему не нужно искать доноров в соцсетях? Мнение эксперта
Источник материала: ОНТ
В соцсетях можно встретить большое количество репостов о том, что для определенного человека с диагнозом COVID-19 нужна плазма крови. Почему не нужно искать донора в социальных сетях и создавать вокруг этого ажиотаж, а уже тем более хайпить на этом? На этот вопрос ответил директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Фёдор Карпенко в программе «Марков. Ничего личного» на ОНТ.
Подробнее – в программе «Марков. Ничего личного»:
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В соцсетях можно встретить большое количество репостов о том, что для определенного человека с диагнозом COVID-19 нужна плазма крови. Почему не нужно искать донора в...
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