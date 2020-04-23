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Влад Бумага номинирован в список российского Forbes «30 до 30»

23.04.2020 21:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский Forbes опубликовал второй по счету ежегодный рейтинг «З0 до 30». В нем оказался и белорусский блогер Влад Бумага (или Влад А4) — он представлен как номинант.


«Наши герои — те, кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или даже глобальном уровне», — говорится на специальной странице сайта Forbes.

Издание заметило, что взрывной рост канала произошел три года назад, когда Влад выпустил пародию на клип группы «Грибы». Из последних достижений 23-летнего Влада в Forbes выделили аудиторию в 17,6 миллиона подписчиков на YouTube и 5,4 миллиона — в Instagram. Не забыли упомянуть, что блогер также запустил коллекцию фирменных сувениров под своим брендом, успел попробовать себя в роли певца, а также побыть гостем в программе «Вечерний Ургант».

Напомним: недавно стало известно, что Влад Бумага на некоторое время обошел по просмотрам на YouTube Феликса Чельберга (PewDiePie), который считается одним из самых популярных блогеров планеты. На неделе с 13 по 20 апреля этого года видео на YouTube-канале PewDiePie посмотрели 62 394 962 раз. За этот же период на канале А4 количество просмотров роликов равняется 62 843 166. Проще говоря: у Влада Бумаги — на 448 тысяч больше просмотров.

 
 
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«Наши герои - те, кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или даже глобальном уровне», - говорится на...
 
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