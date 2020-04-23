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Влад Бумага номинирован в список российского Forbes «30 до 30»
Источник материала: Tut.by
Российский Forbes
«Наши герои — те, кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или даже глобальном уровне», — говорится на специальной странице сайта Forbes.
Издание заметило, что взрывной рост канала произошел три года назад, когда Влад выпустил пародию на клип группы «Грибы». Из последних достижений 23-летнего Влада в Forbes выделили аудиторию в 17,6 миллиона подписчиков на YouTube и 5,4 миллиона — в Instagram. Не забыли упомянуть, что блогер также запустил коллекцию фирменных сувениров под своим брендом, успел попробовать себя в роли певца, а также побыть гостем в программе «Вечерний Ургант».
Напомним: недавно стало
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«Наши герои - те, кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или даже глобальном уровне», - говорится на...
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