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На протяжении 10 месяцев собирали со всех уголков области. Землю с воинских захоронений Могилёвской области передали в Минск

23.04.2020 23:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Капсулы с землей с воинских захоронений Могилевской области передали в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На Буйничском поле прошел финальный этап республиканской акции «Во славу общей Победы».

На протяжении 10 месяцев собирали со всех уголков области. Землю с воинских захоронений Могилёвской области передали в Минск

На протяжении 10 месяцев участники акции собирали горстки земли со всех уголков области – мест сражений и воинских захоронений. 23 капсулы с землей – своеобразный символ памяти всех тех людей, которые 75 лет назад вносили свой вклад в победу. К каждой капсуле прилагаются и списки погибших в Великой Отечественной войне, а также информация о месте, где была собрана земля. Только в Могилевской области больше полутора тысяч захоронений. В них покоятся 320 тысяч красноармейцев.

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На протяжении 10 месяцев собирали со всех уголков области. Землю с воинских захоронений Могилёвской области передали в Минск

Валерий Малашко, заместитель председателя Могилевского облисполкома:
Наверное, это дает возможность нам остановиться и подумать о дне сегодняшнем в первую очередь, о бренности этого мира, о его хрупкости. И в том числе, привлекая к этим акциям большое количество молодежи, делая их прямыми участниками этих акций, мы понимаем, что будет кому помнить, чтить и, самое главное, будет кому сохранять этот хрупкий мир на этой планете.

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На протяжении 10 месяцев собирали со всех уголков области. Землю с воинских захоронений Могилёвской области передали в Минск

Ильдар Степанов, участник акции «Во славу общей Победы»:
Я сам принимал участие в этом. И для меня действительно это честь. Мы все сегодня, я думаю, пришли на это мероприятие действительно по зову сердца. Потому что уже 75 лет прошло, как закончилась Великая Отечественная война, а память о наших прадедах, о наших дедах, которые отдали за нас некоторые жизнь, до сих пор живет в наших сердцах.

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На протяжении 10 месяцев собирали со всех уголков области. Землю с воинских захоронений Могилёвской области передали в Минск

9 мая землю с воинских захоронений Могилевской области доставят в Храм-памятник в честь Всех Святых. Планируется, что в день Великой Победы в крипте храма состоится торжественная закладка капсул с землей со всей Беларуси.

Люди в материале: Валерий Малашко, Ильдар Степанов

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Капсулы с землей с воинских захоронений Могилевской области передали в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На Буйничском поле...
 
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