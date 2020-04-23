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На протяжении 10 месяцев собирали со всех уголков области. Землю с воинских захоронений Могилёвской области передали в Минск
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Капсулы с землей с воинских захоронений Могилевской области передали в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На Буйничском поле прошел финальный этап республиканской акции «Во славу общей Победы».
На протяжении 10 месяцев участники акции собирали горстки земли со всех уголков области – мест сражений и воинских захоронений. 23 капсулы с землей – своеобразный символ памяти всех тех людей, которые 75 лет назад вносили свой вклад в победу. К каждой капсуле прилагаются и списки погибших в Великой Отечественной войне, а также информация о месте, где была собрана земля. Только в Могилевской области больше полутора тысяч захоронений. В них покоятся 320 тысяч красноармейцев.
Валерий Малашко, заместитель председателя Могилевского облисполкома:
Ильдар Степанов, участник акции «Во славу общей Победы»:
9 мая землю с воинских захоронений Могилевской области доставят в Храм-памятник в честь Всех Святых. Планируется, что в день Великой Победы в крипте храма состоится торжественная закладка капсул с землей со всей Беларуси.
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На протяжении 10 месяцев собирали со всех уголков области. Землю с воинских захоронений Могилёвской области передали в Минск
Новости Беларуси. Капсулы с землей с воинских захоронений Могилевской области передали в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На Буйничском поле...
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