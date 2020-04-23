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«Думаю, что эта студия будет пользоваться большим спросом и интересом». Дмитрий Колдун о новой студии радио «Мир»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новую высокотехнологичную эфирную студию 23 апреля представили на радио «Мир», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Больше года понадобилось для реализации проекта. Здесь учли опыт рейтинговых радиостанций Великобритании, Франции, России и Австралии. Студия стала в два раза больше по площади. Все детали интерьера выполнены под заказ из материалов, которые улучшают звук и картинку.
По периметру площадки установлены камеры. Они сами выбирают, кого из собеседников в какую минуту снимать. Аппаратура для стриминга самостоятельно режиссирует и монтирует видео. Картинку дополняют система умного света и оборудование для живого звука. Это своего рода дуэт радио и телевидения.
Владимир Перцов, директор представительства Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси:
Дмитрий Колдун, певец:
Многофункциональная медиастудия будет создавать контент для эфирного радио, YouTube-канала «Радио Мир Беларусь», а также для трансляции видео на сайт.
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«Думаю, что эта студия будет пользоваться большим спросом и интересом». Дмитрий Колдун о новой студии радио «Мир»
Новости Беларуси. Новую высокотехнологичную эфирную студию 23 апреля представили на радио «Мир», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше года...
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