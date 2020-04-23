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Лукашенко назначил глав «Беллесбумпрома» и «Белшины»

24.04.2020 07:00 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко 23 апреля рассмотрел кадровые назначения.

Председателем Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности согласовано назначение Михаила Касько. Ранее он работал замглавы концерна.

Гендиректором ОАО «Белшина» согласован нынешний заместитель председателя «Белнефтехима» Андрей Бунаков, сообщили в пресс-службе президента.

Александр Лукашенко также дал согласие на назначение зампредседателем Гродненского облисполкома Виталия Неверы. Ранее он работал председателем комитета Госимущества.

 
 
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Александр Лукашенко 23 апреля рассмотрел кадровые назначения.
 
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