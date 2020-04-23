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Лукашенко назначил глав «Беллесбумпрома» и «Белшины»
Источник материала: БДГ
Александр Лукашенко 23 апреля рассмотрел кадровые назначения.
Председателем Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности согласовано назначение Михаила Касько. Ранее он работал замглавы концерна.
Гендиректором ОАО «Белшина» согласован нынешний заместитель председателя «Белнефтехима» Андрей Бунаков,
Александр Лукашенко также дал согласие на назначение зампредседателем Гродненского облисполкома Виталия Неверы. Ранее он работал председателем комитета Госимущества.
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Александр Лукашенко 23 апреля рассмотрел кадровые назначения.
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