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Комитет Европарламента проголосовал за ратификацию соглашений об упрощении визового режима с Беларусью

23.04.2020 22:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Комитет Европарламента проголосовал за ратификацию соглашений об упрощении визового режима с Беларусью

Европейский парламент сегодня сделал еще один, можно сказать «предпоследний шаг» для вступления в силу соглашений об упрощении визового режима с Беларусью и реадмиссии.

Комитет Европарламента по гражданским свободам и внутренним делам проголосовал за ратификацию соглашений и рекомендовал всем депутатам поддержать это решение. Месяцем ранее «за» выступили и депутаты комитета по международным делам. Таким образом, соблюдены все формальности перед финальным голосованием.

Петар Витанов, депутат Европейского парламента: «Евросоюз должен больше взаимодействовать со всеми восточными партнерами, несмотря на вызовы или, возможно, даже больше – из-за них, поскольку более глубокие отношения должны расширить границы  свободы и безопасности».

Ондржей Коварик, депутат Европейского парламента: «Упрощение въезда в ЕС и выезда из него как для граждан Беларуси, так и для граждан ЕС является важным шагом на пути углубления сотрудничества и взаимопонимания между ЕС и Беларусью, а также активизации диалога по демократическим ценностям».

Как ожидается, общее голосование по реадмиссии и визовому соглашению с Беларусью пройдёт на ближайшей пленарной сессии, скорей всего, в начале мая. После документ подпишут в Совете ЕС. После вступления его в силу шенгенская виза для граждан Беларуси снизится в цене до €35, также будет больше возможностей получить многократную визу.

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Европейский парламент сегодня сделал еще один, можно сказать «предпоследний шаг» для вступления в силу соглашений об упрощении визового режима с Беларусью и...
 
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