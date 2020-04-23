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Комитет Европарламента проголосовал за ратификацию соглашений об упрощении визового режима с Беларусью
Источник материала: ОНТ
Европейский парламент сегодня сделал еще один, можно сказать «предпоследний шаг» для вступления в силу соглашений об упрощении визового режима с Беларусью и реадмиссии.
Комитет Европарламента по гражданским свободам и внутренним делам проголосовал за ратификацию соглашений и рекомендовал всем депутатам поддержать это решение. Месяцем ранее «за» выступили и депутаты комитета по международным делам. Таким образом, соблюдены все формальности перед финальным голосованием.
Как ожидается, общее голосование по реадмиссии и визовому соглашению с Беларусью пройдёт на ближайшей пленарной сессии, скорей всего, в начале мая. После документ подпишут в Совете ЕС. После вступления его в силу шенгенская виза для граждан Беларуси снизится в цене до €35, также будет больше возможностей получить многократную визу.
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Комитет Европарламента проголосовал за ратификацию соглашений об упрощении визового режима с Беларусью
Европейский парламент сегодня сделал еще один, можно сказать «предпоследний шаг» для вступления в силу соглашений об упрощении визового режима с Беларусью и...
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