«Лучше, чем оригинал!»: девушка перевела хит Валерия Меладзе на английский (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Девушка из TikTok под ником soloveitchik перевела на английский знаменитую песню «Притяжения больше нет» Валерия Меладзе и группы «ВИА Гра».

Девушку зовут Юлия, и она исполнила хит 2000-х Меладзе на английском под гитару. Посмотрите, что у нее вышло.

Пользователи пришли в восторг от перевода и исполнения: «Мне кажется, я влюбилась. Запиши полный кавер! я хочу слушать это всё время», «Вышло даже лучше, чем оригинал!», «Если бы Меладзе писал на английском в 2007-м, люди плакали бы под него, а не под Evanescence и HIM».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram