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«Лучше, чем оригинал!»: девушка перевела хит Валерия Меладзе на английский (ВИДЕО)

24.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Лучше, чем оригинал!»: девушка перевела хит Валерия Меладзе на английский (ВИДЕО)

Девушка из TikTok под ником soloveitchik перевела на английский знаменитую песню «Притяжения больше нет» Валерия Меладзе и группы «ВИА Гра».

Девушку зовут Юлия, и она исполнила хит 2000-х Меладзе на английском под гитару. Посмотрите, что у нее вышло.

Пользователи пришли в восторг от перевода и исполнения: «Мне кажется, я влюбилась. Запиши полный кавер! я хочу слушать это всё время», «Вышло даже лучше, чем оригинал!», «Если бы Меладзе писал на английском в 2007-м, люди плакали бы под него, а не под Evanescence и HIM».

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Девушка из TikTok под ником soloveitchik перевела на английский знаменитую песню «Притяжения больше нет» Валерия Меладзе и группы «ВИА Гра». Девушку зовут Юлия, и она...
 
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