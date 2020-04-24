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«Лучше, чем оригинал!»: девушка перевела хит Валерия Меладзе на английский (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Девушка из TikTok под ником soloveitchik перевела на английский знаменитую песню «Притяжения больше нет» Валерия Меладзе и группы «ВИА Гра».
Девушку зовут Юлия, и она исполнила хит 2000-х Меладзе на английском под гитару. Посмотрите, что у нее вышло.
Пользователи пришли в восторг от перевода и исполнения: «Мне кажется, я влюбилась. Запиши полный кавер! я хочу слушать это всё время», «Вышло даже лучше, чем оригинал!», «Если бы Меладзе писал на английском в 2007-м, люди плакали бы под него, а не под Evanescence и HIM».
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Девушка из TikTok под ником soloveitchik перевела на английский знаменитую песню «Притяжения больше нет» Валерия Меладзе и группы «ВИА Гра». Девушку зовут Юлия, и она...
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