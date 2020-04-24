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Вы слышали? Управляемый подрыв бугров урочища "Сахара" произошел на полигоне "Брестский"
24.04.2020 06:10 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
23 апреля на полигоне "Брестский" военнослужащими инженерно-саперной роты 38 Отдельной Брестской гвардейской Венской Краснознаменной десантно-штурмовой бригады был произведен управляемый подрыв бугров урочища "Сахара".
Инженерная операция организована с целью минимизации расходов по выравниванию бугров полигона "Брестский" для дальнейшего оборудования на нем мишенных полей. Масса заряда составила 2,3 т. тротила.
Фото Вадима Якубёнка, видео Василия Пошелюка
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23 апреля на полигоне "Брестский" военнослужащими инженерно-саперной роты 38 Отдельной Брестской гвардейской Венской Краснознаменной десантно-штурмовой бригады...
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