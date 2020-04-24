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Вы слышали? Управляемый подрыв бугров урочища "Сахара" произошел на полигоне "Брестский"

24.04.2020 06:10 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

23 апреля на полигоне "Брестский" военнослужащими инженерно-саперной роты 38 Отдельной Брестской гвардейской Венской Краснознаменной десантно-штурмовой бригады был произведен управляемый подрыв бугров урочища "Сахара".

Вы слышали? Управляемый подрыв бугров урочища "Сахара" произошел на полигоне "Брестский"

Инженерная операция организована с целью минимизации расходов по выравниванию бугров полигона "Брестский" для дальнейшего оборудования на нем мишенных полей. Масса заряда составила 2,3 т. тротила.

Фото Вадима Якубёнка, видео Василия Пошелюка

Вы слышали? Управляемый подрыв бугров урочища "Сахара" произошел на полигоне "Брестский"

Вы слышали? Управляемый подрыв бугров урочища "Сахара" произошел на полигоне "Брестский"

Вы слышали? Управляемый подрыв бугров урочища "Сахара" произошел на полигоне "Брестский"

Вы слышали? Управляемый подрыв бугров урочища "Сахара" произошел на полигоне "Брестский"

Вы слышали? Управляемый подрыв бугров урочища "Сахара" произошел на полигоне "Брестский"

Вы слышали? Управляемый подрыв бугров урочища "Сахара" произошел на полигоне "Брестский"

Вы слышали? Управляемый подрыв бугров урочища "Сахара" произошел на полигоне "Брестский"

Вы слышали? Управляемый подрыв бугров урочища "Сахара" произошел на полигоне "Брестский"

Вы слышали? Управляемый подрыв бугров урочища "Сахара" произошел на полигоне "Брестский"

Вы слышали? Управляемый подрыв бугров урочища "Сахара" произошел на полигоне "Брестский"

Вы слышали? Управляемый подрыв бугров урочища "Сахара" произошел на полигоне "Брестский"

Вы слышали? Управляемый подрыв бугров урочища "Сахара" произошел на полигоне "Брестский"

Вы слышали? Управляемый подрыв бугров урочища "Сахара" произошел на полигоне "Брестский"

Вы слышали? Управляемый подрыв бугров урочища "Сахара" произошел на полигоне "Брестский"

Вы слышали? Управляемый подрыв бугров урочища "Сахара" произошел на полигоне "Брестский"

Вы слышали? Управляемый подрыв бугров урочища "Сахара" произошел на полигоне "Брестский"

Вы слышали? Управляемый подрыв бугров урочища "Сахара" произошел на полигоне "Брестский"

 
 
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  23 апреля на полигоне "Брестский" военнослужащими инженерно-саперной роты 38 Отдельной Брестской гвардейской Венской Краснознаменной десантно-штурмовой бригады...
 
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