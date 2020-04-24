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Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку гражданин Польши отправился к своей любимой в Беларусь
Источник материала: БTЗакрытые границы не помеха для любви. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку гражданин Польши отправился к своей любимой в Беларусь. О том, что к нам в страну на велосипеде направляется их земляк, польские пограничники сообщили белорусским коллегам. Однако далеко велосипедисту уехать не удалось: служебная собака быстро стала на след и вывела пограничников к нарушителю. 36-летний Ромео не стал скрывать намерения незаконно попасть в страну, но объяснил мотивы пылкими чувствами к девушке, проживающей в Гродно. Мужчина рассказал, что решил отправиться к подруге, как только в Польше немного ослабили требования о самоизоляции и позволили посещать леса. Взяв рюкзак, маску и велосипед, молодой человек поехал к белорусской границе, где и был задержан. В итоге красивый поступок обернется для романтика еще большим разрывом с любимой. Из-за нарушения границы иностранцу запретили посещать Беларусь полгода.
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Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку гражданин Польши отправился к своей любимой в Беларусь
Закрытые границы не помеха для любви. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку гражданин Польши отправился к своей любимой в Беларусь. О том, что к нам в...
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