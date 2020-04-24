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23-летний минский блогер вошёл в список Forbes

24.04.2020 11:48 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Forbes составил лонг-лист второго ежегодного рейтинга «30 до 30» – 30 самых перспективных звезд до 30 лет. В нем оказался и минский видеоблогер Влад Бумага, которому 23 года, – парень представлен в топе как один из номинантов (всего их сто).

Для своего списка Forbes отбирал людей, которые до 30 лет «получили признание в профессиональном сообществе и стали известны на всероссийском или даже глобальном уровне». Издание указывает, что на Бумагу подписано вдвое больше людей, чем на Юрия Дудя и Ксению Собчак, вместе взятых.

В 2020 году Влад Бумага первым из беларусов получил бриллиантовую кнопку от ютьюба за десять миллионов подписчиков. Сейчас на его канале «А4» 17,7 миллиона фолловеров. Ранее мы писали, что блогер создал свою компанию «ЧЕТЫРЕАЧЕТЫРЕ», которую принял к себе ПВТ. Компания займется разработкой программного обеспечения для аналитики состояния и динамики зрительского интереса на видеоплатформах.

Читайте по теме: Голые фото, реклама и вообще никаких серьёзных постов. Анализируем аккаунты блогеров-миллионников из Беларуси

 
 
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Forbes составил лонг-лист второго ежегодного рейтинга «30 до 30» – 30 самых перспективных звезд до 30 лет. В нем оказался и минский видеоблогер Влад Бумага, которому 23...
 
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