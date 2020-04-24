23-летний минский блогер вошёл в список Forbes

Источник материала: KYKY

Forbes составил лонг-лист второго ежегодного рейтинга «30 до 30» – 30 самых перспективных звезд до 30 лет. В нем оказался и минский видеоблогер Влад Бумага, которому 23 года, – парень представлен в топе как один из номинантов (всего их сто).

Для своего списка Forbes отбирал людей, которые до 30 лет «получили признание в профессиональном сообществе и стали известны на всероссийском или даже глобальном уровне». Издание указывает, что на Бумагу подписано вдвое больше людей, чем на Юрия Дудя и Ксению Собчак, вместе взятых.

В 2020 году Влад Бумага первым из беларусов получил бриллиантовую кнопку от ютьюба за десять миллионов подписчиков. Сейчас на его канале «А4» 17,7 миллиона фолловеров. Ранее мы писали , что блогер создал свою компанию «ЧЕТЫРЕАЧЕТЫРЕ», которую принял к себе ПВТ. Компания займется разработкой программного обеспечения для аналитики состояния и динамики зрительского интереса на видеоплатформах.