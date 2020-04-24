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23-летний минский блогер вошёл в список Forbes
Источник материала: KYKY>
Forbes
Для своего списка Forbes отбирал людей, которые до 30 лет «получили признание в профессиональном сообществе и стали известны на всероссийском или даже глобальном уровне». Издание указывает, что на Бумагу подписано вдвое больше людей, чем на Юрия Дудя и Ксению Собчак, вместе взятых.
В 2020 году Влад Бумага первым из беларусов получил бриллиантовую кнопку от ютьюба за десять миллионов подписчиков. Сейчас на его канале «А4» 17,7 миллиона фолловеров. Ранее мы
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