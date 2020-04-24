|
Пожар потушили на границе Дрогичинского и Березовского районов. Огонь подобрался к жилым домам
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Высокий класс пожарной опасности сохраняется в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На утро 24 апреля запрет на посещение лесов действует в 77 районах.
Брестский, Гомельский и Гродненский регионы закрыты полностью. В Минской области нельзя посещать леса в 11 районах, в Могилевской – в 9.
Сухая ветреная погода усложняет ситуацию. Так, накануне пожар начался в болотистой местности на территории Дрогичинского и Березовского районов. Огонь вплотную подобрался к населенному пункту. Сгорели несколько построек. К утру спасатели ликвидировали лесной пожар. Общая площадь, пройденная фронтом огня, составляет 500 гектаров.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Высокий класс пожарной опасности сохраняется в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На утро 24 апреля запрет на посещение лесов...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)