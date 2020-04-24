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Пожар потушили на границе Дрогичинского и Березовского районов. Огонь подобрался к жилым домам

24.04.2020 12:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Высокий класс пожарной опасности сохраняется в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На утро 24 апреля запрет на посещение лесов действует в 77 районах.

Пожар потушили на границе Дрогичинского и Березовского районов. Огонь подобрался к жилым домам

Брестский, Гомельский и Гродненский регионы закрыты полностью. В Минской области нельзя посещать леса в 11 районах, в Могилевской – в 9.

Сухая ветреная погода усложняет ситуацию. Так, накануне пожар начался в болотистой местности на территории Дрогичинского и Березовского районов. Огонь вплотную подобрался к населенному пункту. Сгорели несколько построек. К утру спасатели ликвидировали лесной пожар. Общая площадь, пройденная фронтом огня, составляет 500 гектаров.

Пожар потушили на границе Дрогичинского и Березовского районов. Огонь подобрался к жилым домам

Пожар потушили на границе Дрогичинского и Березовского районов. Огонь подобрался к жилым домам

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Новости Беларуси. Высокий класс пожарной опасности сохраняется в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На утро 24 апреля запрет на посещение лесов...
 
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