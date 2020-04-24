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У Лукашенко кадровая пятница перед отъездом на отдых
Источник материала: Партизан
Лукашенко рассматривал сегодня кадровые вопросы
В частности, он согласовал назначение Михаила Касько председателем Белорусского производственно-торгового концерна "Беллесбумпром". До этого он занимал должность заместителя председателя концерна.
На должность генерального директора ОАО "Белшина" согласован нынешний заместитель председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии Андрей Бунаков.
Александр Лукашенко также дал согласие на назначение Виталия Неверы заместителем председателя Гродненского облисполкома. До настоящего момента в облисполкоме он занимал должность председателя комитета государственного имущества, передает
На днях Лукашенко сообщил, что несколько дней проведет "на юге", в том числе и 25 апреля. В так называемый субботник он обещал там "садить лес".
Известно, что
И, кстати, неужели за время правления Лукашенко в Полесье, где всегда были непроходимые леса, уже вырубили все деревья, что там нужно сажать лес?
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Лукашенко рассматривал сегодня кадровые вопросы
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