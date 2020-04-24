ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

У Лукашенко кадровая пятница перед отъездом на отдых

24.04.2020 11:48 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Лукашенко рассматривал сегодня кадровые вопросы

В частности, он согласовал назначение Михаила Касько председателем Белорусского производственно-торгового концерна "Беллесбумпром". До этого он занимал должность заместителя председателя концерна.

На должность генерального директора ОАО "Белшина" согласован нынешний заместитель председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии Андрей Бунаков.

Александр Лукашенко также дал согласие на назначение Виталия Неверы заместителем председателя Гродненского облисполкома. До настоящего момента в облисполкоме он занимал должность председателя комитета государственного имущества, передает БелТА.

На днях Лукашенко сообщил, что несколько дней проведет "на юге", в том числе и 25 апреля. В так называемый субботник он обещал там "садить лес". 




И, кстати, неужели за время правления Лукашенко в Полесье, где всегда были непроходимые леса, уже вырубили все деревья, что там нужно сажать лес?
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко рассматривал сегодня кадровые вопросы
 
Новости дня
Новости разные
 
Хозяйства Гомельской области занимаются посадкой овощей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
24.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика