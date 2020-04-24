Хозяйства Гомельской области занимаются посадкой овощей

Источник материала: ОНТ

Посевная кампания в Беларуси вышла на новую фазу. Хозяйства Гомельской области приступили к посадке овощей. На сегодня в регионе уже засеяно более трети площадей.

Это более семисот гектаров. Одна из основных культур – лук. В этом году предприятиям была оказана господдержка на закупку семян импортной селекции. Начали и посадку картофеля. Среди лидеров посевной – экспериментальная база «Криничная» и «Козенки-Агро» из Мозырского района. В хозяйствах возделывают три популярных сорта – «скарб», «вектор» и «манифест».

Также во всех районах области активно идёт подготовка почвы под кукурузу. Царицей полей засеяно уже около 70 тысяч гектаров. Именно с этой засухоустойчивой культурой связаны последние корректировки в структуре посевных площадей. Во время прошлогодней летней жары кукуруза выдержала засуху и помогла сохранить кормовую базу.

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