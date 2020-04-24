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У минской кольцевой открыли белорусский Walmart

24.04.2020 11:48 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Большой жесткий дискаунтер «Грошык» открылся 23 апреля на улице Хмаринская, 2 у МКАД рядом с деревней Цна. Цены на продукты - одни из самых низких в стране. По формату магазин походит на американские дискаунтеры Walmart, славящиеся гигантскими скидками и распродажами.

Ритейлер активно осваивает нишу жестких дискаунтеров – магазины, где большая часть помещения выделена под выкладку товаров на паллетах. А крайне низкие цены держатся за счет экономии на количестве сотрудников и упрощенной логистике.

«Грошык» расположился в удобном месте: с одной стороны – прямой съезд на МКАД, с другой – остановка общественного транспорта, ведущая ко входу в торговый объект. У магазина есть парковка на 50 машиномест. И он претендует стать главным местом в районе для еженедельных закупок продуктов питания.

Внутри магазин имеет спартанский вид, зато легко сориентироваться между отделами: фруктов и овощей, бакалеи, хлебобулочных изделий, «молочки», мяса и рыбы, бытовой химии, хозтоваров, детских товаров и по уходу за животными.

На почти 1000 квадратных метрах продается более 1200 различных наименований товаров. Обслуживают покупателей сразу 5 касс, чтобы не создавать излишнее скопление людей. Режим работы магазина стандартный – с 9 утра до 9 вечера.

Если сравнить цены на продукты в «Грошыке» и Walmart, то окажется, что белорусы даже в выигрыше. Так, кило бананов в «Грошыке» стоит 2,19 рубля, тогда как американский магазин продает их по цене от 2,6 рубля в переводе на килограммы и наши деньги (интересно, что эта цена действительна, если брать не ветку, а по одному банану, а веткой кило бананов в Walmart стоит более 3 рублей). Банка кофе Nescafe 190 грамм стоит всего 7,99 рубля при почти 12 рублях в штатах. Томаты продаются по 3,99 рубля за кило, тогда как Walmart самые дешевые помидоры предлагает по цене более 5 рублей. И даже килограмм шампиньонов может оказаться на столе белорусской хозяйки всего за 3,79 рубля, когда ее американской подруге придётся выложить за них порядка 14 рублей.

Формат «дискаунтер» сегодня является наиболее востребованным у покупателей, так как за счет сокращения издержек позволяет приобретать продукты ежедневного спроса по минимальным на рынке ценам. Напомним, «Грошык» – молодой белорусский ретейлер в формате жёстких дискаунтеров. Его запустили в качестве конкурента российским сетям «Светофор» и «Доброцен». «Грошыки» уже открыты в Минске, Гомеле, Барановичах, Бресте, Солигорске, Орше, Слониме, Полоцке, Бобруйске и этот формат нравится покупателю.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Большой жесткий дискаунтер «Грошык» открылся 23 апреля на улице Хмаринская, 2 у МКАД рядом с деревней Цна. Цены на продукты - одни из самых низких в стране.
 
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