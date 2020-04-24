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Евродепутаты поддержали соглашение по упрощению визового режима с Беларусью
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Евродепутаты поддержали соглашение по упрощению визового режима с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В пользу документа проголосовал 61 парламентарий.
Напомним, соглашение предусматривает снижение стоимости виз для граждан нашей страны до 35 евро. Кроме того, получить ее станет проще, а срок пребывания увеличится в два раза – до 180 дней в году.
Ожидается, что когда соглашение вступит в силу, страны союза станут выдавать белорусам больше долгосрочных виз. Последнее голосование по этому вопросу в Европарламенте состоится 13-14 мая в ходе пленарного заседания.
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Новости Беларуси. Евродепутаты поддержали соглашение по упрощению визового режима с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В пользу документа...
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